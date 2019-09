vor 40 Min.

Varta profitiert von kabellosen Kopfhörern

Vorstandsvorsitzender Herbert Schein spricht im Interview über die Erweiterung des Nördlinger Standorts und den Wachstumskurs des Unternehmens.

Von Bernd Schied

Herr Schein, die Landesregierungen von Baden-Württemberg und Bayern haben bei einer gemeinsamen Kabinettssitzung vereinbart, ein Netzwerk zur Batteriezellforschung und -fertigung in Süddeutschland zu gründen. Wird Varta auch dabei sein?

Herbert Schein: Das Bundeswirtschaftsministerium hat ein Förderprogramm zur Batteriezellproduktion in Deutschland aufgelegt. Dafür sollen auch die Bundesländer mit eingebunden werden. Varta bewirbt sich um dieses Programm, was unseren Standorten Ellwangen und Nördlingen zugutekommen würde.

In welcher Form würde Ihr Unternehmen davon profitieren?

Schein: Mit entsprechenden Fördermitteln können wir die Weiterentwicklung der Lithium-Ionen-Technologie noch schneller voranbringen. Allerdings fehlt dafür noch die Freigabe der Europäischen Kommission. Unser Antrag wird derzeit in Brüssel geprüft. Um an die Gelder zu kommen, ist ein internationales Konsortium nötig, das von Varta angeführt wird.

Vor wenigen Wochen hat Varta angekündigt, bis 2022 die jährliche Produktion auf über 150 Millionen Batteriezellen zu erweitern. Dafür benötigt das Unternehmen vermutlich räumliche Erweiterungen seiner Standorte. Wie sehen Ihre Planungen aus?

Schein: Konkret kann ich dazu noch nichts sagen. Geben Sie uns noch ein paar Wochen Zeit. Richtig ist – und darüber haben die Rieser Nachrichten bereits berichtet – dass wir sowohl an unserem Hauptsitz in Ellwangen als auch am Standort Nördlingen erweitern und neue Arbeitsplätze schaffen wollen.

Varta in Nördlingen: 500 Mitarbeiter bis Ende des Jahres

Konkret zu Nördlingen. Wer am Unternehmensgelände in der Nürnberger Straße vorbeifährt, sieht bereits erste Bautätigkeiten.

Schein: Ja. Wir beginnen zunächst mit einem Anbau an unser Firmengebäude, in dem ein Casino für unsere Mitarbeiter entsteht.

Durch die Produktionsausweitung ist von 800 Mitarbeitern in Nördlingen die Rede. Stimmt diese Zahl?

Schein: Wir bauen enorm aus und bis zum Jahresende 2019 werden wir rund 500 Mitarbeiter an unserem Standort Nördlingen beschäftigen.

Haben Sie keine Probleme, vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels qualifiziertes Personal zu bekommen?

Schein: Ich denke nicht. Wir sind ein attraktiver Arbeitgeber mit guten Verdienstmöglichkeiten für die Mitarbeiter. Wir benötigen eine breite Palette an Beschäftigten. Diese reicht vom Produktionshelfer, Maschinenführer bis zum hochqualifizierten Ingenieur oder Wissenschaftler.

Varta befindet sich seit geraumer Zeit auf Wachstumskurs. Woran liegt dieser Erfolg?

Schein: Durch die permanente Weiterentwicklung unserer Batterien haben wir uns ein großes Know-How in der Lithium-Ionen-Technologie erarbeitet. Inzwischen zählen wir weltweit zu den Innovationsführern in diesem zukunftsträchtigen Segment. Varta ist in Europa der einzige Hersteller, der eine profitable Massenproduktion für Lithium-Ionen-Batterien aufgebaut hat.

Von welcher Entwicklung profitiert Varta derzeit am meisten?

Schein: Wir stehen am Anfang eines großen Booms bei wieder aufladbaren Batterien für kabellose Kopfhörer.

