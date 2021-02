04.02.2021

Varta verzeichnet bestes Geschäftsjahr in der 130-jährigen Geschichte

Die neue Produktionshalle am Nördlinger Standort der Varta in der Nürnberger Straße: Treppen, Balkon und Verbindungswege werden in strahlendem Gelb akzentuiert. Das Unternehmen plant schon bald mit dem Produktionsstart in dem Gebäude.

Plus Hinter dem Technologieunternehmen liegt das erfolgreichste Geschäftsjahr aller Zeiten. Varta-Chef Herbert Schein will den Wachstumskurs beibehalten. So sehen die Pläne für Nördlingen aus.

Von Verena Mörzl

Die große Varta-Baustelle in Nördlingen geht in die letzte Phase. Schon bald sollen die ersten Anlagen installiert werden, gibt Varta-Vorstandsvorsitzender Herbert Schein diese Woche im Gespräch mit unserer Zeitung bekannt. „Ab August oder September soll dann produziert werden“, sagt er. Die Baumaßnahmen seien im Plan. Damit wächst die Produktionsfläche in Nördlingen um weitere 15.000 Quadratmeter auf rund 60.000. Nach dem erfolgreichsten Geschäftsjahr in der 130-jährigen Geschichte des Batterieherstellers mit Hauptsitz in Ellwangen sind die Aussichten auch für den Rieser Standort rosig.

Genau dort produziert Varta die kleine Knopfzelle, die zum Exportschlager geworden ist, der Weltmarktanteil liegt bei rund 60 Prozent. Der Verkauf der „Lithium-Ionen-Batterien läuft weiterhin hervorragend“, sagt Schein, aufgewachsen und wohnhaft im Ries. „Wenn es um kleine, leichte Geräte geht, sind wir ein erster Ansprechpartner. Das gilt für medizinische Geräte, aber natürlich vor allem für kabellose Stereokopfhörer im Premiumsegment.“ Schein spricht damit auch die Corona-Antikörpertests an, in denen die Knopfzellen die Stromversorgung gewährleisten. Auch wenn „Lieferungen in hoher Stückzahl“ geplant seien, wie das Unternehmen im Dezember mitteilte, so hofft Schein doch: „Hoffentlich brauchen wir die Tests bald nicht mehr.“

Varta in Nördlingen: Schon im August soll in der neuen Halle produziert werden

Die neue Produktionshalle in Nördlingen mit einer Höhe von 22 Metern wird unter den Vartarianern als „N3“ bezeichnet. Die Kapazitäten im Gebäude am früheren Kathrein-Gelände in der Nürnberger Straße und am ehemaligen Güdel-Sitz in der Industriestraße reichen bei Weitem nicht mehr aus.

Varta plant, wie bereits berichtet, schon jetzt mit einer zusätzlichen Erweiterung. Dazu soll die Fläche des Nördlinger Recyclinghofs genutzt werden. Schein geht aber davon aus, dass Varta auch darüber hinaus im Ries expandieren wird: „Wir wollen weiter wachsen, wir wollen nicht aufhören.“

Alle Knopfzellen-Fabriken sollen bis 2027 CO2-neutral sein

Varta setzt sich nicht nur ambitionierte Produktionsziele, auch die hausinterne Klimapolitik ist es: Der Batterie-Riese will all seine Fabriken bis zum Jahr 2027 CO2-neutral betreiben, so auch die Hallen in Nördlingen. Seit 2021 werden zudem alle Lithium-Ionen-Batterien-Fabriken der Firma in Europa ausschließlich mit grünem Strom beliefert. In „Nördlingen 3“ wird zudem nicht mehr geheizt. Laut Schein erfolgt eine Wärmerückgewinnung durch die Maschinen. Ergänzend dazu wird es eine Fotovoltaik-Infrastruktur geben.

Trotz der Baufortschritte und dem wirtschaftlichen Erfolgskurs hat es für das Unternehmen im September einen Schreckmoment gegeben, als ein Bauarbeiter aus dem siebten Stock drei Meter in die Tiefe fiel. Die Nördlinger Feuerwehr musste den Mann bergen und mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus bringen. Herbert Schein sagt, dass es dem Mann wieder gut gehe. Der Vorstandsvorsitzende meint dazu: „Jeder Unfall ist einer zu viel.“ Es sei für die Varta wichtig, nach jedem Arbeitsunfall die Vorgänge zu analysieren, um weitere zu vermeiden.

Blick aus dem Gewerbegebiet Langenwiesen auf das im Bau befindliche Varta-Gebäude „Nördlingen 3“, links daneben ist der Recyclinghof zu sehen. Bild: Mörzl

Varta hat nicht nur ein spannendes Jahr vor sich, sondern auch aufregende Tage hinter sich. Die turbulenten Aktivitäten auf den Aktienmärkten haben auch die Varta-Aktie auf ein Allzeithoch katapultiert, der Kurs lag kurzfristig auf 181,30 Euro. 2017 kostete sie 20 Euro, heute im Schnitt 140 Euro. Für Schein ist auch diese Entwicklung die Bestätigung dafür, dass der Wachstumskurs Früchte trägt.

