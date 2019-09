Varta wächst schneller als erwartet

Plus Hohe Kundennachfrage führt zu massiver Erhöhung der Produktionskapazitäten. Dafür werden auch in Nördlingen zahlreiche neue Arbeitsplätze geschaffen.

Die Varta AG schraubt ihre Produktionskapazitäten stetig nach oben. Nachdem das Unternehmen mit Hauptsitz in Ellwangen Anfang Juni dieses Jahres von 100 Millionen produzierten Lithium-Ionen Batterien zum Jahresende 2020 sprach, geht die Gesellschaft jetzt von einer zusätzlichen Erweiterung der Produktion auf mehr als 150 Millionen Batteriezellen im Jahr 2022 aus.

Hintergrund dieser optimistischen Erwartungen ist nach Angaben des Konzerns eine ungebrochen hohe Kundennachfrage im Bereich der sogenannten „Hightech-Consumerprodukte“, wie beispielsweise kabellose Kopfhörer. Am stärksten profitiere Varta derzeit vom technologischen Wandel von den bisherigen zylindrischen Batteriezellen, wie man sie in Taschenlampen gewohnt ist, hin zu Batterien im Knopfzellen-Format, heißt es. Diese Bezeichnung geht auf die Form der Batterie zurück, die wie ein Hemdknopf aussieht.

Herbert Schein, Vorstandsvorsitzender der Varta AG, sieht sein Unternehmen erst am Anfang eines großen Booms. „Davon werden wir bei den Batterien für kabellose Kopfhörer am stärksten profitieren. Wir haben uns einzigartige Wettbewerbsvorteile erarbeitet und wachsen deutlich schneller als der Markt. Daher erhöhen wir unserer Produktionskapazitäten nochmals massiv“, sagt Schein.

Lithium-Ionen-Batterien werden in Nördlingen produziert

Davon profitieren werden die beiden Hauptproduktionsstandorte Ellwangen und Nördlingen. Während in Ellwangen neben der Lithium-Ionen-Batteriezellen-Herstellung auch die Elektrodenproduktion erweitert wird, setzt Varta in Nördlingen ganz auf die Ausweitung bei den Lithium-Ionen-Batterien. Wie berichtet, soll hierfür das bestehende Firmengebäude in der Nürnberger Straße (früher Busse) durch einen zeitnahen Neubau erweitert werden.

Im Zuge dessen entstehen mehrere Hundert neue Arbeitsplätze. Um diese Erweiterung umsetzen zu können, war der nordschwäbische Abfall-Wirtschaftsverband (AWV) bereit, ein Grundstück in unmittelbarer Nachbarschaft von Varta zu veräußern. Der nahe Recyclinghof des AWV soll dann in den nächsten zwei bis drei Jahren in das Gewerbegebiet „Steinerner Mann“ verlegt werden. Die Kapazitätsausweitungen in Ellwangen und Nördlingen erfordern laut Varta ein zusätzliches Investitionsvolumen von rund 130 Millionen Euro.

Hocherfreut über die aktuellen Varta-Pläne äußert sich Nördlingens Oberbürgermeister Hermann Faul. Die Überlegungen des Batterieherstellers würde die hohe Attraktivität Nördlingens als Wirtschaftsstandort widerspiegeln. Seine Verwaltung werde alles tun, um die Varta AG bei ihren ehrgeizigen Plänen zu unterstützen. Gespannt sei er, so Faul weiter, ob es dem Unternehmen gelingen werde, die notwendigen Fachkräfte gewinnen zu können.

Zwei Tochtergesellschaften für weitere Unternehmensfelder

Die Varta AG hat mit der Varta Microbattery GmbH und der Varta Storage GmbH auch zwei Tochtergesellschaften. Die Microbattery GmbH ist Innovationsführer im Bereich Microbatterien und einer der Marktführer bei Hörgeräten.

Varta Storage stellt unter anderem stationäre Lithium-Ionen-Energiespeicher für Haushalte her, um den erzeugten Strom aus Photovoltaikanlagen zu speichern.