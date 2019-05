vor 35 Min.

Vatertags-Ausflug auf dem Segway endet mit Polizeieinsatz

Neun Männer waren an Vatertag bei Birkhausen unterwegs, als einer von ihnen stürzt und sich am Kopf verletzt. Sie schweigen zu dem Vorfall, was Konsequenzen hat.

Die Polizei hatte am Vatertag einen Einsatz der besonderen Art. Den Angaben des Polizeiberichts zufolge ist ein junger Mann in der Feldgasse in Birkhausen auf einem Segway unterwegs gewesen. Er war jedoch derart angetrunken, dass er von dem Gerät stürzte und sich dabei leicht am Kopf verletzte.

Vatertag mit Segway: Männer ließen das Gefährt verschwinden

Ein Alkotest bei ihm ergab einen Wert von mehr als 2,5 Promille. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt und ins Krankenhaus Nördlingen gebracht.

Bis zum Eintreffen der Polizeistreife ließ er zusammen mit seinen acht Kumpels, die laut Polizei ebenfalls alle stark betrunken waren, das Unfallgefährt verschwinden. Das Segway war nicht mehr auffindbar.

Wie die Polizei weiter berichtet, verweigerten alle Männer im Alter zwischen 27 und 33 Jahren die Aussage, so dass gegen sie ein Strafverfahren wegen Strafvereitelung eingeleitet wurde. RN

Themen Folgen