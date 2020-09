22.09.2020

Veranstaltungen zum Alzheimer-Tag

Ab dem 8. Oktober ist viel geboten

Anlässlich des Welt-Alzheimertages hat die Stadt Nördlingen in enger Zusammenarbeit mit dem Diakonischen Werk und der Liselotte-Nold-Schule seit einigen Jahren ein abwechslungsreiches Programm für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger erstellt.

In diesem Jahr beginnt die Veranstaltungsreihe laut Pressemitteilung bereits am Donnerstag, 8. Oktober, um 15 Uhr in der sanierten Spitalkirche. Ein Gottesdienst für Senioren in „einfacher Sprache und mit kurzer symbolhafter Ansprache“ soll zusammen mit bekannten Liedern und Gebeten für eine vertraute Atmosphäre sorgen. Ein Gottesdienst für Senioren, für betreute Personen und deren Angehörige. Weitere Neuerungen im Veranstaltungsprogramm sind ein Stadtspaziergang mit Alt-Oberbürgermeister Hermann Faul am Dienstag, 13. Oktober, sowie ein Vortrag von Stadtarchivar Wilfried Sponsel über Hausgeschichten am Mittwoch, 21. Oktober.

Fahrsicherheitstraining und Frühstück für Angehörige

Ergänzt werden die Veranstaltungen durch ein Fahrsicherheitstraining für Senioren, das in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat der Stadt Nördlingen und der Deutschen Verkehrswacht Bayern durchgeführt wird. Ein besonderes Erlebnis soll ein gemeinsames Frühstück für Angehörige in Kooperation mit der Liselotte-Nold-Schule werden. Dieses findet am Freitag, 16. Oktober, im Gasthaus Schlüssel in Nördlingen statt. Zur besseren Koordination ist die maximale Teilnehmerzahl auf 30 Personen begrenzt. Eine telefonische Voranmeldung bei der Stadt Nördlingen unter der Telefonnummer 08081/84186 ist notwendig.

Weitere Informationen in einem eigenen Flyer

Die Veranstaltungsreihe „Nördlingen verbindet“ bietet noch weitere dauerhafte und längerfristige Aktionen, wie beispielsweise begleitete Spaziergänge durch die Stadt oder eine Memory-Stunde. Der Film „Comedian Harmonists“ rundet die Veranstaltungsreihe am Dienstag, 22. Oktober, ab. Weitere Informationen sind in einem ausführlichen Flyer enthalten, der an alle Haushalte im Stadtgebiet verteilt wird. (pm)

