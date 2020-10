vor 23 Min.

Veranstaltungenzu „Nördlingen verbindet“

Aktionen rund um den Weltalzheimertag

Die Stadt Nördlingen informiert über die in Kürze stattfindende Veranstaltungsreihe mit dem Titel „Nördlingen verbindet“ zum Weltalzheimertag. Diese Reihe findet im Zeitraum von Donnerstag, 8. Oktober, bis Donnerstag, 22. November, statt.

In diesem Jahr beginnen die Veranstaltungen mit einem Gottesdienst für Senioren, welcher am Donnerstag, 8. Oktober, um 15 Uhr in der Spitalkirche stattfindet. Dieser Gottesdienst soll in einfacher Sprache und mit kurzer symbolhafter Ansprache durchgeführt werden. Die Veranstalter sind das Evangelisch-Lutherische Dekanat Nördlingen, die Diakonie Donau-Ries, der Gerontopsychiatrische Dienst, sowie die Fachstelle für pflegende Angehörige und die Stadt Nördlingen.

Am darauffolgenden Dienstag, 13. Oktober, können Interessierte laut der Mitteilung an einem von Alt-Oberbürgermeister Hermann Faul geführten Stadtspaziergang teilnehmen. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am Rathaus in Nördlingen. Anschließend veranstaltet der Seniorenbeirat in der Begegnungsstätte in der Polizeigasse ein Treffen mit Kaffee und Kuchen. Hier können auch die Kunstwerke der Kinder bewundert werden, die dort ausgestellt sind.

Am Freitag, 16. Oktober, bieten die Veranstalter ein „Frühstück für Angehörige“ in Zusammenarbeit mit der Liselotte-Nold-Schule unter dem Motto „Wenn Worte fehlen… ein kreativer Einsatz von Klangschalen“, an. Da hier die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um telefonische Voranmeldung unter 09081/84186 gebeten.

Ein Fahrsicherheitstraining für Senioren auf der Kaiserwiese findet am Samstag, 17. Oktober, statt. Dieses wird von der Deutschen Verkehrswacht Bayern, Ortsgruppe Nördlingen, betreut. Bei genügend Interesse besteht laut Pressemitteilung auch die Möglichkeit, ein Sicherheitstraining mit dem Fahrrad durch die Stadt zu machen. Die Tour dauert eineinhalb Stunden. Um vorherige Anmeldung bis Mittwoch, 7. Oktober, unter 09081/32 37 wird gebeten.

In der darauffolgenden Woche referiert Stadtarchivar Wilfried Sponsel am Mittwoch, 21. Oktober, um 15 Uhr in der Alten Schranne zu „Hausgeschichten“. Am Donnerstag, 22. Oktober, schließt um 15 Uhr der Film „Comedian Harmonists“ in der Alten Schranne die Veranstaltungsreihe ab. Weitere Informationen sind bei der Stadt Nördlingen unter Telefon 09081/84186 erhältlich. (pm)

