Veranstaltungsreihe: „Demenz geht uns alle an“

Senioren können am 11. Oktober zusammen Volkslieder singen.

Zum Welt-Alzheimertag gibt es in Nördlingen zahlreiche Angebote: Von Kleinkunst bis Podiumsdiskussion

Die Veranstaltungsreihe „Nördlingen verbindet – Demenz geht uns alle an“ findet dieses Jahr wieder anlässlich des Welt-Alzheimertages vom 9. Oktober bis 4. November statt. Die Reihe wurde von der Stadt Nördlingen, der Diakonie Donau-Ries und der Liselotte-Nold-Schule sowie der Lebenshilfe Donau-Ries initiiert. Diese Veranstaltungen gibt es:

Die Verkehrswacht Nördlingen und Schüler der Liselotte-Nold-Schule informieren am Mittwoch, 9. Oktober, vor der „Alten Schranne“ über Mobilität im Alter. Polizist Heiner Berger und seine Kollegen sprechen mit älteren Bürgern über die Gefahren im Alltagsverkehr. Die Firma Reha Feix stellt Seniorenmopeds aus.

Nach dem Motto „Wo man singt, da lass dich nieder“ können Senioren am Freitag, 11. Oktober, von 14.30 bis 16.30 Uhr zusammen mit Karlheinz Stippler und Gerhard Schneid Volkslieder singen. Die Veranstaltung ist im Sixenbräu-Stüble.

Ein Gottesdienst unter dem Motto „Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat“ (Psalm 103,2) findet am Dienstag, 15. Oktober, um 15 Uhr in der St. Georgskirche statt. Er ist für die ältere Generation und für betreuungsbedürftige und demenziell veränderte Menschen sowie deren Angehörige beider Konfessionen.

Das Gehirn in Schwung bringen und das Herz-Kreislauf-System aktivieren können Teilnehmer bei einem Erlebnisspaziergang am Mittwoch, 16. Oktober, um 9.30 Uhr. Er startet vor dem Baldinger Tor.

– unter diesem Motto bringt Ruth Lang am Montag, 16. Oktober, um 14 Uhr ihren Hund Mira mit ins Evangelische Gemeindezentrum St. Georg. „Hunde sind für demenziell erkrankte Menschen mehr als nur Alltagsbegleiter“, sagt die Lehrerin. Was Hunde alles können, erklären Schüler der Altenpflegeklasse A15 unter der Leitung der Klassenlehrerin Ruth Lang.

Die Veranstaltung „Spüren – Tasten –Entspannen“ gestalten am Donnerstag, 17. Oktober, die Auszubildenden der BFS Ergotherapie der Liselotte-Nold-Schule. Mit Fühlschnüren, Kim-Spielen und Handmassagen werden in der Seniorenbegegnungsstätte (Polizeigasse 12) kleine therapeutische Ansätze gezeigt.

Günter Fortmeier, Gewinner des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg 2016, gastiert am Sonntag, 20. Oktober, um 17 Uhr im Klösterle. In seinem Programm zeigt Fortmeier sein einmaliges Schattenspiel. Karten gibt es für sechs Euro in der Tourist-Information.

Der Arbeitskreis Gerontopsychiatrie veranstaltet zum Thema „Darf ich da einfach so zusperren?“ am Donnerstag, 24. Oktober, eine Podiumsdiskussion mit Dieter Hubel, Leiter des Amtsgerichts Nördlingen. Es kommt immer wieder vor, dass sich Angehörige und Betreuer mit der Frage auseinandersetzen müssen, ob ein Mensch zum eigenen Schutz eingeschlossen werden muss. Es geht vor allem um die rechtlichen Rahmenbedingungen, aber auch um Alternativen.

Ergänzt wird die Reihe von wiederkehrenden Veranstaltungen. Der Pflegekurs mit den Schwerpunkten Demenz, Altersdepression und Wahn im Alter ist von Montag, 4. November, bis Mittwoch, 20. November, immer montags und mittwochs von 18 bis 20 Uhr in der Kreuzgasse. Jeden Mittwoch findet der „Begleitete Spaziergang um die Stadt“ statt. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr vor dem Baldinger Tor. In der Memory Stunde – immer donnerstags in der Kreuzgasse – werden unter anderem Spiele für Senioren ab 65 Jahren angeboten. (pm)

liegen bei der Tourist-Information Nördlingen aus und sind online unter www.noerdlingen.de abrufbar.

