13:58 Uhr

Veranstaltungsreihe im Nördlinger Ochsenzwinger geplant

Die Fladenpiraten bieten unter dem Namen "Zwingerclub" ein Kunst-, Kultur und Unterhaltungsprogramm inklusive Biergarten an.

Von Pauline Herrle

Mit einer besonderen Veranstaltungsreihe wollen die Fladenpiraten nun wieder Leben in die Alte Bastei und den Ochsenzwinger in Nördlingen bringen. Unter dem Namen „Zwingerclub“ gibt es an drei Wochenenden, jeweils von Freitag, 24. Juli, bis Sonntag, 26. Juli, von Freitag, 31. Juli, bis Sonntag, 2. August, und von Freitag, 7. August, bis Sonntag, 9. August, einen Biergarten mit einem bunten Kunst-, Kultur und Unterhaltungsprogramm.

Flohmarkt und Poetry-Slam: Der Ochsenzwinger soll wieder mit Leben gefüllt werden

Neben dem Unterhaltungsprogramm sollen Speisen vom Food-Truck der Fladenpiraten, Kaffee und Kuchen, Brotzeit und eine Bar angeboten werden.

An den jeweiligen Samstagen sind besondere Programmpunkte geplant. Am ersten Samstag, 25. Juli, findet in der Sommerhalle des Ochsenzwingers von 10.30 bis 15 Uhr ein Flohmarkt statt.

Eine weitere Besonderheit am Samstag, 1. August, ist ein Rieser Poetry Slam, auch „Summer Slam 2.0“ genannt. Dort treten Autoren mit selbst verfassten Texten – egal, ob Lyrik, Comedy oder Rap – auf der Bühne in der Alten Bastei gegeneinader an. Am Ende entscheidet das Publikum durch Applausabstimmung, wer die Auszeichnung „Künstler mit Niewoh“ bekommt. Interessierte lokale Poeten können sich unter der Mail Andi@RieserPoetrySlam.de anmelden und auch am zweistündigen Slam teilnehmen.

Burlesque im Ochsenzwinger in Nördlingen

Am letzten Samstag der Veranstaltungsreihe, 8. August, ist ein Kabarett in der Alten Bastei geplant. Die Gruppe „Burlesque Chansonette Miss Elsie Marley“ präsentiert Live-Songs von der Liebe und dem Leben. Da die Sitzplätze bei beiden Programmpunkten begrenzt sind, können Karten in Kürze im Kartenvorverkauf bei Bücher Lehmann und im Ochsenzwinger erworben werden, teilt der Veranstalter mit.

Der Verein Alt Nördlingen (VAN) beteiligt sich an der Veranstaltungsreihe der Faldenpiraten. Aufgrund der Pandemie musste der Verein seine Aufführungen „Ich denke oft an Piroschka“ und „Pippi Langstrumpf“ auf das nächste Jahr verschieben. Der VAN wird an mehreren Tagen Getränke und Brotzeit im geplanten Biergarten anbieten. Die Fladenpiraten unterstützen den Verein am Ende der Veranstaltungsreihe mit einer Spende, heißt es in einer Pressemitteilung.

