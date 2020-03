Verantwortung bis zum allerletzten Ratsbeschluss in Lehmingen

Plus Johann Kleemann wurde 1912 in Lehmingen geboren. Als er aus russischer Kriegsgefangenschaft zurückkehrte, engagierte er sich in seinem Heimatort.

Johann Kleemann, geboren 1912 auf Hausnummer 8 in Lehmingen („Beim Häffela“), verheiratet auf Hausnummer 20, kehrte erst 1954 aus russischer Kriegsgefangenschaft zurück und übernahm im gleichen Jahr für die nächsten 24 Jahre den Posten des 1. Vorsitzenden beim Veteranenverein. 1956 wurde er zum Gemeinderat gewählt, 1966 zum Bürgermeister.

Unter seine Amtszeit fiel im Dezember 1967 zunächst die Inbetriebnahme des Rieswassernetzes. 51 Anwesen mit 250 Einwohnern wollten mit einem durchschnittlichen Jahreswasserbedarf von 14400 Kubikmetern versorgt werden. Die Gesamtbaukosten bewegten sich bei rund 100000 Mark, wobei die Gemeinde 46253 Mark Eigenmittel aufzubringen hatte, 31000 Mark Darlehen und 22000 Mark Zuschuss erhielt. 1968 erstellte die Gemeinde ein neues FFW-Gerätehaus neben dem Lagerhaus. Einweihung und Schlüsselübergabe fanden am 3. August unter großer Anteilnahme der Dorfbewohner statt. Die Feierlichkeiten wurden von der Blaskapelle Lehmingen umrahmt.

Zwischen den Jahren 1969 und 1973 stand die Flurbereinigung in Lehmingen an. Am Volkstrauertag 1970 segnete Pfarrer Hartmut Kühnel im Beisein von Landrat Dr. Schmidt im Friedhof ein neues gemeindliches Kriegerdenkmal. Der Ausbau des Wegenetzes wurde von Wegbaumeister Karl Kißlinger vorangetrieben und nach langen Diskussionen im Zuge der Flurbereinigung das Baugebiet „Am Breiten Rain“ in Angriff genommen. Am 9. Februar 1972 traten acht Grundstücksbesitzer dieser Gewanne laut Unterschrift im Protokollbuch der Gemeinde Grund und Boden dafür ab. Nach Aufstellung einer Bausatzung konnten per Beschluss vom 20. September 1972 fünfundzwanzig Parzellen für bauwillige junge Lehminger zur Verfügung gestellt werden. Der Quadratmeterpreis betrug im ersten Bauabschnitt fünf Mark, im zweiten Bauabschnitt acht Mark. 1972 rang sich der Gemeinderat durch, der Blaskapelle Lehmingen zur Beschaffung einer Tracht 1700 Mark, also ein Drittel der Kosten, zu bezahlen. In dieses Jahr fiel auch die Schließung der Volksschule, die seit 1967 zum Schulverband Auhausen-Lehmingen-Dornstadt gehört hatte und zuletzt seit 1969 von Lehrer Herbert Dettweiler besetzt war. Fortan besuchten auch die Lehminger Kinder per Schulbus die neue Verbandsschule in Oettingen. 1974 war Bürgermeister Kleemann unter den Gründungsmitgliedern des Sportvereins SVL. Die Gemeinde stellte das „obere Wöhrle“ als Sportplatz und einen Teil der „Fischgrube“ kostenlos für den Bau eines Vereinsheims zur Verfügung. 1974 renovierte man die Martinskirche samt Turm und am 26. Oktober 1975 wurde eine neue Leichenhalle eingeweiht.

Der letzte zukunftsweisende Schritt

Den letzten, vor allem aber zukunftsweisenden Schritt machte Bürgermeister Johann Kleemann 1976 mit der Zustimmung zur Eingemeindung in die Stadt Oettingen. Der letzte Gemeinderat, bestehend aus Karl Kißlinger Zweiter Bürgermeister, Friedrich Straßner Kassier, Karl Reichert, Wilhelm Schachner, Friedrich Fackler, Ernst Reulein, Friedrich Wiedemann und Karl Kleemann, hatte sich nach fünf Jahren Hin- und Herüberlegens letztlich für Oettingen entschieden. Der allerletzte Gemeinderatsbeschluss vom 26. Juni 1976 befasste sich mit dem Antrag der Siedler vom „Breiten Rain“ auf „Vollendung der Baumaßnahmen im Abschnitt 1“. Gehwege und Böschungen sollten noch 1976 fertiggestellt und abgerechnet werden. Die Gemeinde verwies auf umgehende Bezahlung dieser Erschließungskosten und stimmte diesem Ansuchen zu.

Seit der Eingemeindung Lehmingens zusammen mit den ehemaligen ebenfalls selbstständigen Kommunen Heuberg, Nittingen/Bettendorf, Niederhofen und Erlbach in die Stadt Oettingen nach der Gebietsreform ab 1972 waren für die Belange der Gemeinde fortan der Oettinger Bürgermeister und der Stadtrat verantwortlich. Die neuen Stadtteile waren und sind stets mit einem Stadtrat oder aber mit einem Ortssprecher im Stadtrat vertreten.