Verbreitet sich in Nördlingen nach den Beschränkungen eine neue Lockerheit?

Die Innenstädte in Nördlingen und Oettingen sind am Wochenende wieder gut besucht gewesen. Bei sonnigem Wetter und Temperaturen über 20 Grad zog es viele Menschen nach draußen, auf den Wochenmarkt und zu den Eisdielen, manche verweilten auch auf Sitzbänken in der Sonne. Seit Wochenbeginn sind Lockerungen bei den Einzelhändlern in Kraft getreten. Einige Bürger fragen sich: Lockert sich nun auch das Pflichtbewusstsein im Umgang mit der Ausgangsbeschränkung – die ja nach wie vor besteht?

„Es sind wieder mehr Leute in der Innenstadt unterwegs. Ich war zwar am Wochenende nicht selbst unterwegs und habe keine direkten Beobachtungen gemacht, aber vom Hörensagen habe ich das mitbekommen“, sagt Manfred Thorwarth, Leiter des Hauptamts in der Stadtverwaltung Oettingen, und verweist darauf, dass der Eis-Straßenverkauf – ein Grund für viele Innenstadtbesuche – zulässig sei. „Wir sind gespannt, wie sich die Situation mit der Neuregelung ab dieser Woche entwickelt, aber eine Einschätzung dazu abzugeben, ist schwierig.“

Die Mülleimer in der Nördlinger Innenstadt waren übervoll

Auch bei der Stadtverwaltung Nördlingen hat man keine eigenen direkten Beobachtungen des Besucheraufkommens in der Innenstadt am Wochenende gemacht, aber „die wenigen Abfallbehälter, die am Marktplatz stehen, waren am Wochenende übervoll, woraus man schließen kann, dass viele Menschen unterwegs waren“, sagt Rudi Scherer, Pressesprecher der Stadt Nördlingen. „Es gab keinerlei Auffälligkeiten, Besonderheiten oder Verstöße, die bei uns aufgelaufen wären. Das Wochenende ist erfreulich positiv verlaufen.“

Wie viele Polizeikräfte am vergangenen Wochenende in Nördlingen und dem Ries im Einsatz waren, um die Ausgangsbeschränkungen zu überwachen, dazu macht die Polizei keine Angaben. Im gesamten Gebiet Nordschwaben waren es aber 190 Polizisten, einschließlich Unterstützung von der bayerischen Bereitschaftspolizei. Täglich seien etwa 3000 relevante Einrichtungen, Objekte, Orte und Personen kontrolliert worden. „Die polizeilichen Kontrollen laufen auch in Nördlingen unverändert weiter“, teilt das Polizeipräsidium Schwaben Nord auf Anfrage mit, „an manchen Tagen erfolgen die Kontrollen zudem mit Unterstützungskräften der bayerischen Bereitschaftspolizei, weshalb an diesen Tagen natürlich eine höhere Anzahl an Kontrollen möglich ist.“

Die Anzahl der festgestellten Verstöße geht zurück

Entgegen dem Eindruck, den manch einer in den Innenstädten haben konnte, sei die Anzahl der Verstöße sogar zurückgegangen. Am Wochenende habe es in Nördlingen nur zehn Verstöße gegeben, die zur Anzeige gebracht worden seien. In der Vorwoche seien es am Wochenende hingegen noch 26 Verstöße gewesen. Die Polizei stellt fest, „dass sich viele Personen mittlerweile wohl an die Einhaltung des Mindestabstands gewöhnt haben, was gerade bei den sonnigen Temperaturen, wenn sich viele Menschen im Freien bewegen, wichtig ist. Weiterhin zeigt sich der Großteil der Personen einsichtig, wenn sie im Rahmen der Kontrollen angesprochen werden. Oft reiche ein Hinweis, die Abstandsregeln einzuhalten, aus. Die Kollegen würden mit Augenmaß vor und orientierten sich am Einzelfall.

