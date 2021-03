vor 30 Min.

Verdächtiger Gegenstand am Brauhaus in Oettingen: Polizei riegelt ab

Wegen eines „verdächtigen Gegenstandes“ war die Straße von Oettingen nach Ehingen auf Höhe des Brauhauses gesperrt. Einsatzkräfte waren vor Ort.

Von Verena Mörzl

In einem Umkreis von rund 100 Metern um das Brauhaus in der Oettinger Kernstadt war bis vor Kurzem kein Durchkommen. Wie die Polizei vor Ort berichtet, wurde an der Brauerei Oettinger in der Innenstadt ein verdächtiger Gegenstand gefunden. Das Paket soll so schnell wie möglich von Spezialkräften untersucht werden. Diese seien derzeit auf dem Weg.

Evakuiert werden müsse aktuell niemand, teilt die Polizei außerdem mit. Weitere Infos folgen. (vmö)

