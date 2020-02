11:30 Uhr

Verfolgungsjagd in Nördlingen endet in einer Sackgasse

Ein 63-Jähriger lieferte sich am Mittwoch eine Verfolgungsjagd mit der Polizei in Nördlingen. Das war der Grund für seine Flucht.

Ein Autofahrer hat am Mittwoch in Nördlingen versucht, einer Polizeistreife zu entkommen. Laut Polizeibericht beschleunigte der Mann, als er den Streifenwagen in der Herlinstraße sah und bog in eine Seitengasse ein. Wie es weiter heißt, nahmen die Beamten daraufhin die Verfolgung auf. Die Fahrt endete für den offenbar nicht ortskundigen Flüchtenden in einer Sackgasse.

Das war der Grund für seine Flucht in Nördlingen

Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten den Grund der Flucht fest: Der 63-Jährige gab zu, keinen Führerschein zu besitzen, da ihm dieser vor Jahren entzogen worden war. Die Beamten nahmen dem Mann den Fahrzeugschlüssel ab und stellten Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. RN