Verkehr

vor 54 Min.

Angst vor der Südumgehung von Nördlingen

Plus Im Neresheimer Rat wird über die Straßenbauprojekte in der Region diskutiert. Forderungen werden laut: Das Härtsfeld dürfe nicht vergessen werden, so die Kommunalpolitiker.

Von Viktor Turad

„Das Härtsfeld darf nicht vergessen werden“: Mit diesem Appell hat sich die CDU-Fraktion im Neresheimer Gemeinderat in die Diskussion um den Neubau von Straßen im östlichen Teil des Ostalbkreises zu Wort gemeldet. Die Kommunalpolitiker fordern neue Straßen.

