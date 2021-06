Verkehr

Die Bahn baut nicht nur in Nördlingen

Baustelle am Bahnhof in Nördlingen – er wird derzeit behindertengerecht ausgebaut. Jetzt gab die Deutsche Bahn bekannt, dass im kommenden Jahr weitere Stationen an der Riesbahn barrierefreie Zugänge bekommen.

Von Bernd Schied

Die Deutsche Bahn macht Ernst mit dem barrierefreien Ausbau der Gleisanlagen auf der Riesbahn zwischen Donauwörth und Nördlingen. Nachdem vor Kurzem am Bahnhof in Nördlingen die Bauarbeiten für behindertengerechte Bahnsteige begonnen haben, will die DB im kommenden Jahr an den Stationen in Möttingen, Hoppingen und Harburg ebenfalls barrierefreie Zugänge zu den Zügen schaffen.

