Verkehr: SPD befragt Bürger

Was die Sozialdemokraten wissen wollen und was die Passanten antworten

Unter dem Motto „Mobil in Nördlingen“ hat der SPD-Ortsverein Nördlingen mit seiner Oberbürgermeisterkandidatin Rita Ortler eine Aktion am Kriegerbrunnen veranstaltet. Als Themen wurden Parken, Radfahren, Busverkehr und Carsharing mit jeweiligen Fragen zur Diskussion gestellt. Diese wurden auf dem Boden auf ausgelegten Plakaten dargestellt und Passanten konnten mittels Kieselsteinen ihre Meinung äußern.

Das Interesse war laut einer SPD-Pressemitteilung außerordentlich und zwischen Passanten und Verantwortlichen entspannten sich rege Diskussionen. Luise Müller, Daniel Zech, Laura Schwetz und Gabi Fograscher notierten sich die Anregungen und Verbesserungsvorschläge der Bürger. Es stellte sich heraus, dass viele Radfahrer diese Gelegenheit nutzten: Grundsätzlich fänden sie die Radwege in Nördlingen gut, fühlten sich aber nicht sicher. Der Mangel an Abstellplätzen in der zentralen Innenstadt wurde häufig bedauert. Die neue Situation am Reimlinger Tor wurde kontrovers diskutiert und Ortler hob die nun klare Kennzeichnung, das Miteinander von Autofahrern und Radlern, sowie die erhöhte Sicherheit heraus. „Oft fahren wir mit dem Auto in die Stadt“, gaben viele Passanten an. Eindeutig wurde bemängelt, dass vor den Toren der Stadt zu wenig Parkflächen vorhanden seien. Ein eindeutiges Votum wurde für die Schaffung von Anwohnerparkplätzen abgegeben. Ein weiteres Thema war der Busverkehr: Die Busse werden von den meisten nicht genutzt, was daran liege, dass die Verbindungen nicht ausreichend seien, die Fahrpläne nicht gut verständlich, die Tarife zu hoch sind und der Rufbus nicht funktioniere, so die Pressemittelung weiter.

Einheitlich sprachen sich die Bürger für den Einsatz von kleinen Stadtbussen aus, um – bei ausreichenden Parkflächen außerhalb oder direkt von der Wohnung aus – mobil zu sein und somit das Auto außerhalb der Stadtmauern stehen lassen zu können. Überraschend hoch war das Interesse am Carsharing. Eine große Zahl plädierte für die Einrichtung eines Carsharings und würde auch teilnehmen. Dem ländlichen Raum geschuldet sowie mangels Alternativen im öffentlichen Nahverkehr gaben jedoch sehr viele an, ein eigenes Auto zu benötigen. Insgesamt ergab die Aktion, dass der Wunsch nach Veränderung der Mobilität in Nördlingen besteht. Autoverkehr sollte nach Meinung der Bürger möglichst aus der Innenstadt heraus gehalten werden. Das sei jedoch nur mit alternativen Angeboten möglich. Auch die gezielte Kontrolle und Bestrafung von Verkehrsteilnehmern, die sich rüpelhaft verhalten, wie zum Beispiel einzelne Radler in der Fußgängerzone oder Auto-Rowdys um den Marktplatz herum, wurde gefordert. (pm)

