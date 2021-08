85 Verletzte bei Unfällen im Ries

Die Nördlinger Polizei verzeichnet im ersten Halbjahr mehr Unfälle als im Vorjahreszeitraum. In 38 Fällen waren die Fahrerinnen und Fahrer zu schnell unterwegs. Rekord bei Lasermessung.

Die Zahl der Verkehrsunfälle im Ries ist im ersten Halbjahr 2021 leicht angestiegen. So zählt die Polizei von Januar bis Juni 673 Verkehrsunfälle gegenüber 642 im Vorjahreszeitraum, was einem Plus von 4,8 Prozent entspricht. Der Chef der Polizeiinspektion Nördlingen, Walter Beck, sagt: „Glücklicherweise waren die Folgen nicht so drastisch wie im Vorjahreszeitraum. Im ersten Halbjahr 2021 registrierten wir 85 Verletzte und keinen tödlich Verunglückten, im Vorjahreszeitraum waren es 106 Verletzte und tragischerweise drei Unfalltote.“ Die meisten Verkehrsunfälle mit Verletzten im Ries ereigneten sich auf Gemeindestraßen (44 Unfälle), der Rest verteilt sich auf Kreisstraßen (13), Staatsstraßen (13) und Bundesstraßen (15).

Bei vier Verkehrsunfällen stand der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss, im ersten Halbjahr 2020 waren es zwei. Verdoppelt haben sich auch die Geschwindigkeitsunfälle laut der polizeilichen Unfallstatistik, nämlich von 19 auf 38.

An den Verkehrsunfällen im ersten Halbjahr waren insgesamt 26 Radfahrer beteiligt (im Vorjahr waren es 27). Bemerkenswert sei, so Walter Beck, dass von den 26 verunglückten Radlern acht mit einem E-Bike unterwegs waren. Die Anzahl der Wildunfälle stieg deutlich an, von 177 auf 225 (plus 30 Prozent). Die meisten dieser Unfälle ereigneten sich im Zentralries und nicht so häufig in den Walddurchfahrten. Die Polizei weist darauf hin, dass in Walddurchfahrten dennoch jederzeit Vorsicht geboten sei.

60 Fahrer unter Drogen oder Alkohol

Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, ergreift die Verkehrspolizei verschiedene Maßnahmen. „Aufgrund der Entwicklung bei den erkannten Drogenfahrten im Jahr 2020 haben wir auch 2021 hier unseren Schwerpunkt gesetzt“, sagt der Polizeichef. „Im ersten Halbjahr konnten insgesamt über 60 Fahrzeugführer rechtzeitig aus dem Verkehr gezogen werden, da sie unter Alkoholeinfluss (29) beziehungsweise Drogeneinfluss (34) am Straßenverkehr teilgenommen haben.“

Bei den Drogenfahrten verzeichnet die Polizei einen deutlichen Anstieg. 2018 wurden 60 Fahrerinnen und Fahrer positiv getestet, 2019 waren es 67 und 2020 lag die Zahl bei 83. Dies entspricht einer kontinuierlichen Zunahme der Rauschgiftkriminalität beziehungsweise des Rauschgiftkonsums im Ries, den die Polizei feststellt. „Wir haben hier unsere Kontrollen zur Aufhellung des Dunkelfeldes – Rauschgiftkriminalität ist ein reines Kontrolldelikt – seit letztem Jahr nochmals forciert. Im ersten Halbjahr haben wir hier 93 Straftaten zur Anzeige gebracht.“ Im ersten Halbjahr 2020 waren es noch 38.

Zur Geschwindigkeitskontrolle führte die Nördlinger Verkehrspolizei mit Unterstützung von Donauwörther Beamten bis Ende Juni mehr als 100 Lasermessungen durch. Die höchste Geschwindigkeitsüberschreitung ging auf das Konto des Fahrers eines Kleintransporters, der auf der Ortsdurchfahrt Möttingen zur Nachtzeit mehr als 90 Stundenkilometer schnell fuhr. Aufgrund der Entwicklung der Geschwindigkeitsunfälle setzt die Polizei wieder mehr Personal bei der Geschwindigkeitsmessung ein.

An der Prävention von Alkohol- und Drogenfahrten beteiligt sich auch die Verkehrswacht Nördlingen, die gemeinsam mit der Landjugend die Aktion „Bob“ durchführt. Wenn junge Leute am Wochenende in die Disco gehen, soll der Fahrer nüchtern bleiben. Es gebe eine Kooperation mit Gaststätten, erklärt Johannes Ziegelmeir, Vorsitzender der Verkehrswacht, dass der Fahrer, der Bob, ein Freigetränk erhalte - die Aktion stoße auf positive Resonanz.

Fahrsicherheitstraining bei der Verkehrswacht

Die Verkehrswacht bietet außerdem Fahrsicherheitstrainings an. Das Programm „Könner durch Er-Fahrung“ findet Mitte Herbst statt und richtet sich an junge Menschen, die den Führerschein noch nicht lange haben und denen es noch an Erfahrung fehlt. Ein Fahrsicherheitstraining für Senioren wird am 9. Oktober veranstaltet, im Rahmen der Demenzwoche der Stadt Nördlingen und in Kooperation mit dem Seniorenbeirat. Beide Fahrtrainings finden auf der Kaiserwiese statt und dauern von elf bis circa 14 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Interessierte können sich bei Heiner Berger, Geschäftsführer der Verkehrswacht Nördlingen, anmelden (Telefon 09081/6173). Zum Beginn des Schuljahrs im September wird die Verkehrswacht auch wieder die Schülerlotsen ausstatten sowie, gemeinsam mit der AOK, die Schulanfänger mit einer Sicherheitsweste. Angeleitet von Verkehrserziehern der Polizei lernen die Erstklässler dann ihren Schulweg kennen und das sichere Queren der Straßen.