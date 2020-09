vor 33 Min.

Verkehrsunfälle in Reimlingen und Oettingen

Gleich zweimal nehmen Rieser Autofahrer am Donnerstag anderen Verkehrsteilnehmern die Vorfahrt. Wie hoch der jeweilige Schaden ist.

Auf der Bundesstraße 25 bei Reimlingen sind am Donnerstagabend zwei Autos zusammengestoßen. Wie die Polizei berichtet, war eine 19-Jährige um kurz vor 23 Uhr auf dem Reimlinger Mittelweg in Richtung der Bundesstraße unterwegs, als sie beim Einfahren einem von links kommenden 18-jähriger Autofahrer die Vorfahrt nahm. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass seine Fahrzeugfront gegen den Heckbereich des unfallverursachenden Autos stieß. Durch den Zusammenstoß entstand nach Polizeiangaben ein leichter Blechschäden im unteren vierstelligen Bereich; verletzt wurde niemand.

19-Jähriger verursacht Autounfall in Oettingen

In Oettingen hat ein 19-Jähriger einen Autounfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, war der Mann am Donnerstagmorgen in der August-Lutz-Straße unterwegs und bog gegen 7 Uhr in die Nördlinger Straße ein. Dabei soll er einen stadtauswärts fahrenden 53-jährigen Autofahrer übersehen haben. Es kam zum Unfall.

Beide Fahrer blieben unverletzt, es entstand nach ersten Schätzungen der Polizeiinspektion Nördlingen ein Sachschaden von insgesamt etwa 8.000 Euro. PM

