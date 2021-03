10:02 Uhr

Verkehrsunfall bei Grosselfingen

Die Nördlinger Polizei musste am Freitagmorgen zu einem Verkehrsunfall bei Grosselfingen ausrücken. (Symbolbild)

Eine junge Frau verunglückt mit ihrem Auto bei Grosselfingen. Sie erleidet dabei einen Schock.

Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Alerheim und Grosselfingen ist am Freitagmorgen eine 21-Jährige mit ihrem Suzuki verunglückt. Zunächst war sie den Polizeiangaben zufolge in einer leichten Kurve auf das Bankett geraten. Beim Gegenlenken verlor sie dann die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kippte um und blieb auf der Fahrerseite liegen. Die junge Frau erlitt einen leichten Schock und am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von etwa 1.000 Euro. (pm)

Lesen Sie auch:





Themen folgen