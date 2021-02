09:22 Uhr

Verkehrsunfall beim Abbiegen in Nördlingen

In Nördlingen verursacht ein Autofahrer einen Unfall beim Abbiegen. Es kommt zu einer Streifkollision.

Beim Abbiegen ist es in Nördlingen am Samstagnachmittag zu einem Unfall mit zwei Beteiligten gekommen. Den Polizeiangaben zufolge befuhr ein 70-jähriger mit seinem Auto die Gartenstraße und wollte nach links in die Ackerstraße abbiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 37-Jähriger die Ackerstraße und wollte nach rechts in die Gartenstraße abbiegen. Da der 70-Jährige in zu engem Bogen abbog, kam es zwischen den beiden Fahrzeugen zu einer Streifkollision. Hierbei entstand ein Gesamtschaden von rund 16.000 Euro. (pm)

