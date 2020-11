10:27 Uhr

Verkehrsunfall beim Auffahren auf die Landstraße

Bei einem Unfall bei Wallerstein wurde am Freitagnachmittag niemand verletzt

Eine 66-Jährige kommt bei Wallerstein von der Fahrbahn ab und streift das Fahrzeug einer Fahrschule. Wie hoch der entstandene Schaden ist

Eine 66-jährige Autofahrerin hat am Freitagnachmittag bei Wallerstein einen Verkehrsunfall verursacht. Laut Polizeibericht fuhr die Frau von der B 25 ab und wollte dann auf die Landstraße in Richtung Wallerstein auffahren. Dabei geriet sie zu weit nach links und streifte ein dort auf der Linksabbiegespur wartendes Fahrschulauto, welches von einem 17-jährigen Fahrschüler gesteuert wurde. Der Fahrlehrer saß auf dem Beifahrersitz. Verletzt wurde niemand, es entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 8.500 Euro. (pm)

