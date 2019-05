vor 32 Min.

Verlorener Biertreber für Unfälle in Nördlingen verantwortlich

Motorrad- und Autofahrer rutschen auf dem rutschigen Material aus

Am 17.05.2019, um 16.25 Uhr fuhr ein 47-jähriger Traktorfahrer mit Anhänger in Nördlingen auf der Oskar-Mayer-Straße stadteinwärts. Er hatte ca. zehn Tonnen Biertreber beladen. Die hydraulisch regulierbare Heckklappe öffnete sich während der Fahrt, der Biertreber verteilte sich auf der Fahrbahn. Es bildete sich ein rutschiger Belag. Ein 30-jähriger Kradfahrer fuhr ebenfalls stadteinwärts, rutschte auf der verlorenen Ladung und stürzte zu Boden. Er wurde dabei leicht verletzt. Der Traktorfahrer bemerkte den Verlust der Ladung erst an der Ecke Herlinstraße. So dass die Fahrbahn auf einer Länge von ca. 1 km beschmutzt war. Die Straßenmeisterei war zur Straßenreinigung vor Ort. Die Feuerwehr Nördlingen leitete den Verkehr um, der Unfallort war bis ca. 19:00 Uhr voll gesperrt. Der Schaden am Motorrad beläuft sich auf 2000 Euro.

Wegen dieser verlorenen Ladung ereignete sich noch ein weiterer Unfall

Eine 54-jährige Pkw-Fahrerin geriet in der Oskar-Mayer-Straße wegen des verlorenen Biertreber ins Rutschen und fuhr den verkehrsbedingt abbremsenden, vorrausfahrenden Pkw eines 55-jährigen Pkw-Fahrers auf. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 1200 Euro. (pm)

