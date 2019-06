00:33 Uhr

Verlosung: 15 Gondeln sind voll

-Aktion findet riesige Resonanz

Fast 2000 Leserinnen und Leser sowie Freunde unseres Facebook-Accounts haben bis gestern Abend bei unserer Aktion „Weißwurst-Frühstück im Riesenrad“ mitgemacht. 15 haben bereits gewonnen und dürfen mit bis zu drei Verwandten und Freunden am Samstag, 22. Juni, im Riesenrad auf der Nördlinger Mess’ frühstücken. Bis zum kommenden Mittwoch verlosen wir jeden Tag fünf weitere Gondeln im Europa-Rad der Schaustellerfamilie Kipp aus Bonn, dann sind die 40 Gondeln voll. Die Gewinner werden auch am Samstag und Sonntag auf unserer Internetseite rieser-nachrichten.de veröffentlicht.

Die Gewinner an den ersten drei Aktionstagen

Gewonnen haben: Teilnahme per E-Mail: Leon Bosch, Marlies Straub, Herbert Assel, Manfred Elpelt, Margit Löfflad, Carmen Schneider und Christian Köder. Teilnahme bei Facebook: Kevin Helmsteiner, Diana Deubler, Sabrina Beck, Johanna Braun, Ursula Schweyer, Daniel Strauß, Marjoni Snejder, Peter Steinmeyer. (rom)

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/777-2355.

Die Teilnahme ist weiterhin per Mail (mit Name, Adresse und Telefonnummer) an riesenrad@rieser-nachrichten.de oder über unsere Facebook-Seite facebook.com/RieserNachrichten möglich.

Themen Folgen