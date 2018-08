Vermeintliche große Liebe kostet Frau viel Geld

Die Frau fällt bei Facebook auf einen Betrüger herein. Sie überweist ihm einen hohen Betrag nach Amerika und China.

Die große Liebe hat ein Mann einer Frau bei Facebook vorgegaukelt. Dieser Betrug kostete sie viel Geld, wie die Polizei berichtet. Der Mann stellte einen Besuch in Aussicht. Er behauptete, er würde sich derzeit in Saudi-Arabien aufhalten. Da dort seine Visa-Karte aber nicht funktioniere, benötige er Geld für einen Kurierdienst, der den Transport der Karte zu der Frau übernehme. Anschließend, so die weitere Vorgabe des Täters, solle die Frau mit seiner Kreditkarte seine Anreise zu ihr bezahlen. Im weiteren Verlauf kam es allerdings nicht zu diesem Transfer. Vielmehr gab es immer wieder Geldforderungen des Mannes, die die Frau per Western-Union nach Amerika und China überwies. Insgesamt beträgt der Schaden laut Polizeibericht 1700 Euro. (pm)