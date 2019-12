vor 58 Min.

Vermisste Katze gefunden: Polizei öffnet Lagerhalle

Die Polizei hat in Hainsfarth eine Katze aus einer Lagerhalle befreit. Dafür benötigten die Beamten einen Bolzenschneider.

Die Polizei hat am Sonntag eine Katze in Hainsfarth aus einer Lagerhalle gerettet. Die Katze war seit einer Woche vermisst und hatte sich laut Polizeibericht in eine versperrte Lagerhalle verirrt. Da der Eigentümer der Halle nicht erreichbar war und man fürchtete, dass die Katze verhungere oder verdurste, öffneten die Polizisten die Halle mit einem Bolzenschneider. An der Halle wurde ein Ersatzschloss angebracht. (pm/jltr)