Vernehmungen auf Video

Plus Am zweiten Verhandlungstag gegen einen 54-jährigen Rieser, der seine Enkeltöchter missbraucht haben soll, werden Aufnahmen mit den Aussagen der Kinder ausgewertet.

Was darf ein Opa mit seinen Enkelinnen tun, was darf er nicht? Wie darf der erwachsene Mann die Kinder berühren? Darf er sie etwa mit Schnaken-Creme einreiben – und wo darf er sich selbst von den kleinen Mädchen einreiben lassen? Vor dem Augsburger Landgericht muss sich derzeit ein 54-jähriger Angeklagter verantworten, Großvater aus einem Dorf im Ries. Er soll laut Anklageschrift insgesamt knapp 250 Mal sexuell übergriffig gegenüber seinen heute fünf und sieben Jahre alten Enkelinnen geworden sein.

Am zweiten Verhandlungstag sagten zunächst zwei Beamte der Dillinger Kriminalpolizei aus. Zudem wurden Aufnahmen von der Vernehmung der beiden Mädchen durch die Dillinger Kripo und durch eine Augsburger Ermittlungsrichterin angeschaut. Zuletzt erläuterte eine Psychiaterin ihr Gutachten über den Angeklagten.

Zwei Tage, nachdem sich die Eltern der beiden Mädchen im August 2018 das erste Mal an die Polizei gewandt hatten, weil sie von den Kindern von den vermeintlichen Taten des Großvaters gehört hatten, habe er mit einem Durchsuchungsbeschluss vor der Tür des Angeklagten gestanden. So erinnerte sich ein 60-jähriger, mittlerweile pensionierter Beamter der Kriminalpolizei Dillingen im Zeugenstand. Recht genau könne er sich noch an die Worte des Angeklagten erinnern, als er ihm den Durchsuchungsbescheid vorgehalten hatte: „So schlimm, wie das da drin steht, war das nicht“, habe der Mann zu den Vorwürfen gesagt. In der Wohnung des Mannes habe man mehrere Datenträger beschlagnahmt und diese ausgewertet. Dabei sei man auch auf pornografische Dateien gestoßen, alles habe sich aber im legalen Bereich bewegt. Der Kriminalbeamte hatte auch die Eltern der geschädigten Kinder vernommen, die bereits am ersten Verhandlungstag ausgesagt hatten.

Die Kinder selbst waren Mitte August vergangenen Jahres zunächst von einer 59-jährigen Kriminalpolizistin in der Dillinger Inspektion angehört worden. Die nacheinander erfolgte, rund einstündige Vernehmung der beiden kleinen Mädchen wurde aufgezeichnet, die Aufnahme anschließend den Behörden zur Verfügung gestellt und nun auch im Gerichtssaal angeschaut. Zu sehen sind die wiederholten Bemühungen der Beamtin, den Mädchen Einzelheiten über ihre speziellen Begegnungen mit dem Opa zu entlocken. Einzelheiten, über die die Kinder erkennbar nicht so recht sprechen möchten. Ein Thema war, dass die Mädchen vom Opa an ihren „Schnaken-Stichen“ am ganzen Körper eingecremt worden seien – und sie auch den Opa eingerieben hätten. Am Ende reichte den Ermittlern das, was sie aus den Aussagen der Kinder heraushören konnten, und das, was die Eltern ausgesagt hatten, um den Großvater im August 2018 zu verhaften und seitdem in Untersuchungshaft zu belassen.

Noch ein zweites Mal wurde eine Vernehmung der Kinder aufgezeichnet, bei der Ermittlungsrichterin in Augsburg. Diese Aufnahme, die sich das Gericht um den Vorsitzenden Richter Lenart Hoesch ebenfalls anschaute, gebe nach Worten von Bettina Grupp, Verteidigerin des Angeklagten, noch weniger Hinweise auf Missbrauchshandlungen als das Dillinger Video. Unter anderem, um den Kindern das persönliche Erscheinen als Zeugen im Gerichtssaal zu ersparen, habe ihr Mandant einen Teil der Anklagevorwürfe bereits im Vorfeld eingeräumt. Es geht dabei um möglicherweise einmalige Handlungen an den Mädchen, die die Kinder selbst auch in den Videos andeuteten.

Zu Wort kam am zweiten Verhandlungstag schließlich eine Psychiaterin, die ihr Gutachten über den Angeklagten erläuterte. Sie sei zu der Empfehlung an das Gericht gekommen, dem Mann keine eingeschränkte Schuldfähigkeit oder gar Schuldunfähigkeit zu attestieren, zeigte sich die Anwältin mit dem Gutachten zufrieden. Auch hätten sich laut Gutachterin keine Anzeichen für eine Beeinträchtigung des 54-Jährigen aufgrund sexueller Absonderlichkeiten gezeigt.

Wie bereits berichtet, soll der Angeklagte laut Staatsanwaltschaft seine beiden Enkeltöchter seit Anfang 2013 bis August 2018 immer wieder sexuell missbraucht haben. Die Kinder hatten sich fast jedes Wochenende beim Großvater aufgehalten, wo er sich mit ihnen beschäftigte, und wo sie auch übernachteten.

Noch zwei weitere Verhandlungstage hat die Jugendschutzkammer des Landgerichts Augsburg anberaumt. Anfang Juli können zunächst weitere Zeugen angehört werden, bevor die Plädoyers gehalten werden und dann das Urteil gesprochen wird.