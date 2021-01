11:01 Uhr

Verpackter Käse: Essensreste werden in Laub illegal abgeladen

In Laub wurden Müll illegal entsorgt. Darunter war sogar verpacktes Essen.

In den vergangenen Tagen sind in Laub illegal Essensreste entsorgt worden. Bürger beschwerten sich darüber bei der Gemeinde Munningen. Verschiedene Essensreste wie Fleisch, Wurst, verpacktes Hack oder auch verpackter Käseaufschnitt wurden gefunden. Die illegalen Entsorgungen fanden an vier verschiedenen Orten in der Gemeinde statt, wie es in einer Mitteilung heißt.

Aufgrund der Afrikanischen Schweinepest sollten keine Essensreste in der Natur entsorgt werden, informiert Bürgermeister Dietmar Höhenberger. Bürger, die Beobachtungen zu illegalen Entsorgungen machen, sollen sich bei der Gemeinde melden. (pm)

