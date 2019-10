vor 15 Min.

Verwaltung liefert Zahlen über sich selbst

Der Antrag der PWG zur externen Untersuchung wird im Nördlinger Hauptausschuss abgelehnt. Die Fragen der SPD werden aber beantwortet

Von Ronald Hummel

Im Juli hatte die PWG-Fraktion beantragt, ein unabhängiges Institut zu beauftragen, die internen Abläufe in der Stadtverwaltung und den Personalbedarf zu überprüfen. Ergänzend hatte die SPD beantragt, die Stadtverwaltung solle vorab als Beratungsgrundlage eine Fragenliste zu Eckdaten dieser Abläufe beantworten.

In der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses im Nördlinger Stadtrat legte Oberrechtsrätin Nicole Schwarz die Zahlen vor. So liegt Nördlingen mit 575 Euro Personalausgaben pro Einwohner und Jahr knapp unter dem Landesdurchschnitt von 592 Euro und sehr eng zusammen mit vergleichbaren Städten. Zwischen 2001 und 2019 stiegen die Ausgaben durch Tarifabschlüsse um 48,16 Prozent. Der Gesamtbeitrag zur Sozialversicherung betrug 39,95 bis 42 Prozent und ist seit 2013 nahezu unverändert; ebenso die Aufwendungen zur zusätzlichen Altersvorsorge von 7,75 Prozent. Zwischen 2003 und 2018 wurden 32,67 neue Vollzeitkräfte-Stellen geschaffen. Zusätzlich informierte die Verwaltung über zwölf Stellen von Jugendsozialarbeiterin über Breitband-Beauftragten bis zum Datenschutz-Sicherer, die mit vorhandenem Personal aufgefangen wurden.

Dauerhaft gestiegener Aufwand entstand durch geänderte Rahmenbedingungen wie neue Einrichtungen (Busbahnhof, Löpsinger Turnhalle), deutlich verschlechterte Zahlungsmoral und demzufolge Mehraufwand für Mahnungen sowie höherem Arbeitsaufwand beim Erwerb von Baugebiets-Grundstücken.

Rita Ortler ( SPD) und Helmut Beyschlag (PWG) dankten für die ordentliche Aufarbeitung. Beyschlag unterstrich, dass die Daten künftig bessere und transparentere Grundlagen für Entscheidungsträger liefern als nackte Personalkosten. Maximiliane Böckh (CSU) übte scharfe und umfassende Kritik an Formulierungen im PWG-Antrag, wo von „Pfründen“ und „Gewohnheiten“ die Rede war, die man als Mitarbeiter eventuell nicht aufgeben wolle. Beyschlag erklärte, dass er generell das Phänomen sehe, dass Mitarbeiter zuweilen vertraute Gewohnheiten und Strukturen ungern von zeitgemäßen Veränderungen aufbrechen lassen wollen, was keinerlei Kritik an der Stadtverwaltung sein solle. Rita Ortler schrieb die harsche Kritik an der PWG-Formulierung dem Wahlkampf zu. In der Diskussion zwischen allen Fraktionsführern lief es auf die Kritik hinaus, dass der Antrag auf eine externe Überprüfung der Verwaltung zum Auslauf der Stadtrats-Wahlperiode auf einen ungünstigen Zeitpunkt fiele. Beyschlag argumentierte genau gegenteilig: Die Ergebnisse lägen erst in einem halben oder dreiviertel Jahr vor, also genau richtig als Entscheidungsgrundlage für das neue Gremium. Dennoch scheiterte der Antrag deutlich mit zehn Nein-Stimmen gegen drei Ja-Stimmen der PWG. „Der Antrag wurde auf dem Altar des Wahlkampfes geopfert“, so Helmut Beyschlag.

