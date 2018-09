vor 44 Min.

Videospiel-Turnier: Mario Kart im Ochsenzwinger

Das Videomediacenter organisiert ein Mario Kart Turnier in Nördlingen.

Das Videomediacenter in Nördlingen organisiert ein Turnier, bei dem das Videospiel Mario Kart 8 gespielt wird. Das Event wird im Ochsenzwinger Nördlingen stattfinden. Beginn ist um 9.15 Uhr, die ersten Rennen starten um 10 Uhr. Gespielt wird auf der Nintendo Switch, in der Kategorie 150ccm und das Spiel wird mit einem Beamer übertragen. Das Turnier beginnt mit den Qualifikationscup, geht dann weiter mit der Hauptrunde und wird schließlich mit dem Finale enden. Dabei gibt es auch Preise zu gewinnen. Der Spieler, der den ersten Platz macht, wird einen „New Nintendo 2DS XL“ bekommen und auch der zweite und dritte Platz werden nicht leer ausgehen. Die Anmeldung ist entweder direkt im Videomediacenter, Drehergasse 6, in Nördlingen oder unter Telefon 09081/25654 möglich. Es stehen insgesamt 150 Plätze zur Verfügung. Die Anmeldegebühr beträgt 5 Euro. Es werden belegte Semmeln, Fladen (Pizza), Getränke, Kaffee und Kuchen angeboten.

In einer Gaminglounge können Teilnehmer und Zuschauer auch andere Konsolen und sogar Virtual Reality Brillen testen. Zusätzlich dazu wird eine CarreraGo-Rennbahn aufgebaut und bei gutem Wetter wird es eine Kettcar-Bahn geben. Nähere Informationen lassen sich über die offizielle Facebookseite des VMC Videomediacenter abrufen.Dort stehen auch Informationen zu dem Fifa-18-Turnier am Sonntag, 23. September, zur Verfügung. (ude/pm)

