Viele Besucher besichtigen Landratsamt im Bahnhofsgebäude Nördlingen

Viele Besucher haben sich am Sonntagnachmittag das renovierte Bahnhofsgebäude in Nördlingen angeschaut, in dem künftig das Landratsamt seine Dienststelle hat.

Am Sonntagnachmittag besichtigen viele Interessierte die neue Dienststelle des Landratsamt Donau-Ries im Nördlinger Bahnhofsgebäude. Was darin künftig untergebracht ist.

Das Landratsamt Donau-Ries öffnet seine neue und zentrale Dienststelle im sanierten Nördlinger Bahnhofsgebäude am Montag, 2. März. Das schreibt die Behörde in einer Pressemitteilung. Die dann insgesamt 50 Mitarbeiter der Kreisverwaltungsbehörde stehen ab diesem Tag in dem rundum sanierten und erst kürzlich eingeweihten Gebäude zur Verfügung. Das Landratsamt hatte Interessierte allerdings bereits eingeladen, die neue Dienststelle am heutigen Sonntag, 1. März, bis 17 Uhr zu besichtigen.

Diese Bereiche sind in der Dienststelle untergebracht

Mit den Bereichen Jugendamt, Jugendgerichtshilfe und KoKi, Familienhilfe, Schuldnerberatung, Beratungsstelle für Jugend, Familie und Senioren, Staatlich Anerkannte Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen, Geopark Ries, Wohnungsbauförderung, ISB (Informationssicherheitsbeauftragter), Verkehrsbehörde, Gesundheitsamt, Lebensmittelüberwachung, Bürgerservice und Zulassungsstelle, Migration mit Integrationslotsin, Zensus, Bafög-Beratung, Beratung Bezirk sowie einem Schulungsraum für verschiedene Dienstleistungen wurde der Standort Nördlingen damit durch den Landkreis deutlich gestärkt. Auch Bauamt und Jobcenter werden tageweise am neuen Standort vertreten sein. (RN/pm)

