Viele Busse im Ries fahren heute nicht

Am Freitag entfallen nach Angaben der Firma Schwarzer ein Drittel der Busse wegen eines Streiks der Busfahrer.

Die Nördlinger Firma Schwarzer ist von einem Busfahrer-Streik betroffen

Von Philipp Wehrmann

Im Ries fallen am Freitag teilweise Busse der Firma Schwarzer aus. Grund dafür ist ein Streik der Busfahrer privater Omnibusunternehmen, zu dem die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hat. Ebenfalls betroffen sind die Städte Kaufbeuren und München. Der Streik bei Schwarzer Reisen wird von 5 bis 10 Uhr andauern.

Jörg Schwarzer, Chef des Busunternehmens, sagte unserer Redaktion, etwa ein Drittel der geplanten Busse seiner Firma werden nicht verkehren. Es sei der erste Streik überhaupt bei der Firma Schwarzer. Er selbst habe erst am Donnerstagmorgen davon erfahren. Die betroffenen Schulen seien informiert und würden wiederum Schüler und Eltern über ausfallende Busse in Kenntnis setzen.

Einzelne Linien oder Schulen zu nennen, sei nicht möglich, weil man 20 Schulen bediene, manche mit mehreren Bussen, die teilweise ausfielen, teilweise nicht. Viele Grundschulen würden komplett bedient, betont er. Busse zu weiterführenden Schulen in Nördlingen fielen etwa zur Hälfte aus. Der Stadtbus und die Linien zu den Donau-Ries-Werkstätten seien sichergestellt.

Jürgen Kunofsky, zuständig für die Schülerbeförderung beim Landratsamt Donau-Ries, sagte auf Anfrage, er stehe in engem Kontakt mit dem Schulamt. Eltern seien aufgefordert, ihre Kinder nach Möglichkeit selbst zur Schule zu bringen. Beim kürzlichen Streik der Firma Osterrieder habe man anschließend alle betroffenen Schulen angerufen, es habe keine größeren Probleme gegeben.

Die Gewerkschaft begründet den Streik damit, dass der Arbeitgeberverband trotz drei Streiktagen in den letzten vier Wochen nicht mit Verdi verhandeln wolle, so Silke Vorpahl, Verdi-Verhandlungsführerin. Trotz bestehendem Fahrermangel und dem Ruf der Politik nach mehr Schulbussen und nach einer Verkehrswende, verweigere sich der Arbeitgeberverband LBO jeglichen Lohnverhandlungen. „Dabei ist jetzt die Zeit, die wichtige Arbeit der Busfahrer während der Pandemie zu wertschätzen“, wird die Gewerkschaftsvertreterin in der Pressemitteilung zitiert.

