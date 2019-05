vor 57 Min.

Viele Informationen für die neuen Schüler

Die zukünftigen Fünftklässler besuchen die Mittelschule Nördlingen

Beim Infoabend der Mittelschule Nördlingen konnten zukünftige Fünftklässler ihre neue Schule kennenlernen. Begrüßt wurden sie und ihre Eltern von Rektorin Marga Riedelsheimer in der Mensa. Die Neuen teilten mit, aus welchen Grundschulen sie stammten und so mancher war überrascht von der Größe der Mittelschule. Doch als der „hauseigene“ Sozialpädagoge Vetter den Kindern das Tutorensystem erklärte und dass ihnen bereits ab dem ersten Schultag eigene Buddys zur Seite stehen, sah man manch erleichterndes Grinsen.

Den Charakter der Schulfamilie stellte Sarah Bischof mit ihrer Klasse unter Beweis, als diese ein eigens eingeübtes Musikstück mit der Nachwuchsband zum Besten gab. Ebenso zum Tragen kam dieser, als Theresa Wizinger den Tagesablauf bei den Ganztagskindern umriss. Sie sei Lernbegleiter, lerne die Kinder aber beim gemeinsamen Mittagessen und Freizeitaktivitäten, wie Reiten, Fußball, Gärtnern oder Töpfern auch anders kennen.

Schulleiterin Marga Riedelsheimer und Beratungslehrerin Sarah Kirchhoff informierten einer Pressemitteilung zufolge über die schulischen Möglichkeiten. Viele Eltern empfanden es als Vorteil, dass vom qualifizierten Mittelschulabschluss bis zur mittleren Reife alles unter einem Dach erworben werden könne. Anschließend lernten Eltern und Kinder das schulische Angebot in verschiedenen Workshops kennen. In der modernen Schulküche hatten fleißige Siebtklässler Snacks und Getränke zubereitet und die Schulband zeigte mit rockiger Musik ihr Showtalent. Im Werkraum durften die zukünftigen Mittelschüler bereits beim Marmorieren mitanpacken und im PC-Saal wurde eindrucksvoll die Arbeit mit neuen Medien vorgestellt.

Bestaunt wurden die Schülerarbeiten der diesjährigen Fünftklässler, die nach neuen pädagogischen Konzepten entstanden waren und Kreativität sowie Selbsttätigkeit fördern sollen. Am Ende sah man viele strahlende Kinder, die sich in „ihrer“ Schule bereits ganz wohl zu fühlen schienen, und zufriedene Eltern, die ihre Sprösslinge im kommenden Schuljahr in einer ganz besonderen Schulfamilie wissen. (pm)

