09:59 Uhr

Vier Ladendiebinnen an einem Tag in Nördlinger Drogerie erwischt

Die Polizei ermittelt unabhängig voneinander gegen vier Frauen. Welche Ausrede manche von ihnen hatten.

Im Laufe des Donnerstags sind gleich vier Ladendiebinnen in der Drogerie in der Löpsinger Straße erwischt worden. Eine 21-Jährige entwendete mehrere kosmetische Produkte, wie es in einer Polizeimeldung heißt. Eine 32-Jährige nahm sich drei Proteinriegel mit in die obere Etage und vergaß angeblich beim Verlassen der Drogerie diese zu bezahlen. Eine 43-Jährige steckte diverse Büroartikel in ihren Rucksack und ging anschließend in das Bekleidungsgeschäft. Auch sie vergaß angeblich beim Verlassen der Drogerie die Artikel aus dem Rucksack zu bezahlen.

Eine 25-Jährige steckte ebenfalls kosmetische Produkte in ihre Handtasche und verließ die Drogerie ohne diese zu bezahlen. Insgesamt wurden an diesem Tag Waren im Gesamtwert von etwa 110 Euro aus der Drogerie entwendet. Die gestohlenen Sachen wurden dem Drogeriemarkt wieder ausgehändigt. Die vier Damen erhalten jetzt jeder eine Strafanzeige und Hausverbot. (pm)

