vor 17 Min.

„Voice of Germany“-Sängerin kommt ins Ries

Norisha Campell kommt mit ihrer Band nach Reimlingen. Was außerdem auf dem Programm des Nördlinger Kulturforums für das zweite Halbjahr steht.

Viel gute Musik steht auf dem Programm des Nördlinger Kulturforums für das zweite Halbjahr. Mit Swing und Pop aus dem Donau Ries geht es am Sonntag, 15. September, 18 Uhr in Reimlingen im Konzertstadl los. Mit dem „Luisa Hänsel Quintett“ kommt ein junges Quintett aus der Region in den Stadl. Erfrischender Swing, gefühlvolle Balladen, gespielt mit großer Spielfreude und musikalischen Feingefühl sind das Markenzeichen des jungen Quintetts aus der Region.

„Urgewalten am Folkhimmel“ jubelt die Fachpresse und nicht umsonst wurde Andy Cutting (Diatonisches Akkordeon) zum dritten Mal mit dem „Musician of the year“ Award ausgezeichnet. Am Donnerstag, 26. September, 20 Uhr steht er mit der Gruppe „Leveret“ im Konzertstadl in Reimlingen auf der Bühne. Ein expressiver Abend mit hochkarätigen Musikern und kraftvoll mitreißenden Klängen von der grünen Insel Irlands.

Sicherlich ein Höhepunkt in diesem Halbjahr ist die Veranstaltung „Almrausch“ am Samstag, 19. Oktober, 20 Uhr in der Alten Schranne in Nördlingen in Zusammenarbeit mit der Stadt Nördlingen und der Raiffeisen Volksbank Ries. Sechs Profimusiker, darunter auch der neue Stadtkapellmeister Oliver Körner, schaffen mühelos den Spagat zwischen Jazz, Folk, Klassik und den stimmungsgeladenen Rhythmen der Oberkrainermusik. Für einen temporeichen, impulsiven Auftritt wird garantiert.

In Reimlingen wird auch Klezmer gespielt

Freunde der klassischen Musik kommen am Sonntag, 10. November, um 19 Uhr in der Schalterhalle der RVB Ries in Nördlingen auf ihre Kosten. Die Künstlerinnen des „Trio Vento dell‘est“ spannen den Bogen zwischen anspruchsvoller Musik aus Klassik und Romantik bis hin zu beliebten Opernphrasen. Das Konzert erfolgt in der Reihe „Klassik im Ries“ in Zusammenarbeit mit der Raiffeisen - Volksbank Ries eG.

Seit langem mal wieder steht Klezmer auf dem Programm. Mit „Klezmer Techter“ oder „Der Pojaz tanzt“ ziehen am Sonntag, 17. November, um 18 Uhr osteuropäische Klänge in den Konzertstadl nach Reimlingen. Mal traditionell, mal frei improvisierend erklingt jiddische Musik von unbändiger Lebensfreude bis hin zu wehmütiger Sehnsucht.

Ende des Jahres gibt es dann noch ein Konzert für Fans von Soul und Gospel. „Norisha & Band“ stehen am Sonntag, 24. November, um 18 Uhr im Stadl in Reimlingen auf der Bühne. Ob bei Soul-Hymnen, modernen Gospelsongs oder Jazzballaden begeistert die Sängerin Norisha Campell mit kraftvollem Ton, außergewöhnlichen Phrasierungen und perfektem Timing. Bekannt aus „The Voice of Germany“ kehrt die Sängerin mit ihrem Debütalbum „Stand for Love“ zu ihren musikalischen Wurzeln zurück und präsentiert Soul und Jazz vom Feinsten. (ce)

Info: Karten im Vorverkauf gibt es ab sofort im Kundencenter der Rieser Nachrichten und in der Tourist-Information der Stadt Nördlingen.

