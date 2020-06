00:31 Uhr

Vom Daniel bis zum Kloster Lorch

Ostalb-Kampagne soll den ÖPNV ankurbeln

Von Viktor Turad

Der Ostalbkreis startet eine Werbekampagne, um möglichst viele seiner Bürgerinnen und Bürger zu animieren, in diesem Sommer ihren Urlaub nicht nur zu Hause zu verbringen, sondern auch mit Bus und Bahn ihre nähere Heimat kennenzulernen. Auch bundesweit wirbt er verstärkt um Gäste. Von beidem könnte Nördlingen profitieren. Denn die Tickets des neu gegründeten Verkehrsverbunds OstalbMobil gelten nicht nur im gesamten Ostalbkreis, sie berechtigen auch zu Fahrten nach Nördlingen, Nähermemmingen oder Dinkelsbühl.

Vom Daniel im Osten bis zum Kloster Lorch im Westen, vom Alamannenmuseum in Ellwangen bis zum Kocherursprung in Oberkochen oder zum Felsenmeer in Bartholomä - überall finden sich Sehenswürdigkeiten und Attraktionen, für deren Besuch der Ostalbkreis wirbt. Denn er geht davon aus, dass coronabedingt die Sommerferien heuer anders ausfallen werden. Viele Menschen – man geht von 50 Prozent aus – würden ihren Urlaub in Deutschland verbringen oder ganz daheim bleiben. Und das will man sich zunutze machen. Daher bieten der Kreis, OstalbMobil und die Verkehrsunternehmen während der Sommerferien das „FerienDuoTicket“ an. Mit diesem können zwei Personen einschließlich der Kinder eine Woche lang für 13 Euro den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) auf der Ostalb nutzen, um zu diesen und vielen anderen Sehenswürdigkeiten und wieder zurück nach Hause zu kommen.

Nachfrage aus allen Teilen Deutschlands

Die Nachfrage, sagt Landrat Klaus Pavel, sei vielversprechend. Aus ganz Deutschland würden bereits Prospekte angefordert. Denn das „DuoFerienTicket“ ist eingebettet in die Tourismuskampagne #Deine Ostalb – Urlaub vor der Haustür. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stabstelle Tourismus im Landratsamt unter der Leitung von Ricarda Grünig hätten alle Hände voll zu tun.

Das Ticket wird zwischen 30. Juli und 12. September verkauft und ist gültig ab dem Tag des Kaufs in den Bussen und Bahnen auf der Ostalb. Es gibt sie in den Bussen und an den Fahrscheinautomaten.

Mit der Aktion möchte der Ost-albkreis aber auch Lust auf den ÖPNV machen, der wegen der Corona-Pandemie eingebrochen ist. In den ersten Wochen des Lockdowns sind die Fahrgastzahlen um bis zu 90 Prozent zurückgegangen. Nun will man nicht nur das Niveau der Vor-Corona-Zeit erreichen, sondern die Benutzerzahlen im ÖPNV noch weiter steigern, um den Individualverkehr zurückzudrängen.

