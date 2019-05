13:31 Uhr

„Vom Krieg zum Frieden“

Jubiläum Der Herblinger Krieger-, Soldaten- und Veteranenverein wird 100 und feiert groß. Warum sich der Verein 1937 auflöste und 20 Jahre später wiedergründete

Von Jim Benninger

Herblingen Im Nordries setzte am Wochenende der örtliche Krieger-, Soldaten- und Veteranenverein die Reihe der Jubiläen fort, indem er sein 100-Jähriges beging. An der Festhalle wurde dabei im kleinen Zelt traditionell groß gefeiert.

Dazu spielten nach dem Bieranstich durch Schirmherr Klaus Lingel die Reimlinger Musikanten und die Abend-Hauptgruppe, die Mädelsband der „Almdudler“. Den musikalischen Ausklang am verregneten Samstag machte DJ Markus. Dafür lud am Sonntagmorgen umso mehr gutes Wetter zum Abholen der Fahnenabordnungen unter anderem mit dem Patenverein Hochaltingen, dem Gottesdienst mit Pater Davis sowie dem Frühschoppen mit der Stammkapelle Fremdingen ein. Dazu begrüßte Vorsitzender Jürgen Braun im vollen Zelt auch einige Ehrengäste, die zu ihren Grußworten von Festdamen auf die Bühne geführt wurden. Für deren Betreuung und Einkleidung war Hermine Sprößer-Hach zuständig.

Zunächst fand Fremdingens früherer Bürgermeister Klaus Lingel, der auch die Festschrift verfasst hatte, passende Worte für den Jubelverein und das kleine Dorf, aus dem auch seine Vorfahren stammen: „Herblingen zeichnet sich durch intakten Gemeinschaftssinn aus, einen wichtigen Beitrag leistet dazu der Krieger-, Soldaten- und Veteranenverein“, so der Schirmherr. Er betonte auch die Standhaftigkeit der Mitglieder, die den Verein 1937 wieder auflösten, weil sie sich nicht in den damaligen Reichskriegerbund der Nationalsozialisten zwingen lassen wollten. 1957 wurde der Verein wieder gegründet und hat sich seitdem prächtig entwickelt, so Lingel, und: „Gerade in unserer geschichtsvergessenden Zeit erfüllen die Veteranenvereine eine wichtige Aufgabe, indem sie sich auch für Frieden, Freiheit und Völkerverständigung einsetzen.“

Begeistert zeigte sich der Landtagsabgeordnete Wolfgang Fackler vom bayerischen Lebensgefühl, das das kleine Herblingen mit seinen nur 200 Einwohnern bei diesem Fest vermittelt. Auch Landrat Stefan Rößle sprach von einem imposanten Fest, das die nur 62 Vereinsmitglieder auf die Beine gestellt hätten. Der Verein sei ein „Friedensprojekt im Kleinen“, aber selbst dieses benötige man für ein beständiges Europa.

Das Wolga-Lied sang Sebastian Hopfensitz und Fremdingens Bürgermeister Frank-Markus Merkt dankte einem der ältesten Vereine der Gemeinde für seine Beteiligung am Dorfleben, unter anderem am Volkstrauertag. Für den Frieden setzten sich dort auch junge Mitglieder ein. Das sei wichtig, denn ein Krieg sehe immer nur Verlierer, so Merkt. Den Verein hatten 1919 Kriegsheimkehrer zur Erinnerung an ihre gefallenen Kameraden gegründet. 1920 wurde eine eigene Fahne geweiht, 1931 das örtliche Kriegerdenkmal. Dieses ergänzte man 1963 mit einer Gedenktafel der Gefallenen und Vermissten des Zweiten Weltkrieges. Nach der Totenehrung am Kriegerdenkmal im Friedhof spielte im Zelt das Vororchester und die Jugendkapelle Fremdingen. Dabei gab es auch Geschenke an den Schirmherrn und seine Frau. BKV-Kreisvorsitzender Manfred Färber und sein Stellvertreter Stefan Hippmann überreichten an Vorsitzenden Jürgen Braun die Verdienstmedaille in Gold. Zum Ehrenvorsitzenden ernannte man Lorenz Fischer. Das Treuekreuz in Gold und die Ehrenmitgliedschaft gingen an Karl Wunderle, Michael Tremel, Robert Schiele sowie Anton und Albert Deibler. Zudem zeichnete der Verein Kameraden für 15, 25 und 40 Jahre Mitgliedschaft aus. Ein Volksliedersingen mit Werner Kunzmann beendete die Feier.

Bildergalerie Mehr Bilder finden Sie online unter rieser-nachrichten.de.

Themen Folgen