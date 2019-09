27.09.2019

Vom Ochsen bis zu Maultaschen

Das kulinarische Angebot auf der Donauries-Ausstellung

Bei einem Besuch der Donauries-Ausstellung in Nördlingen geht es nicht nur um die Präsentation von Neuheiten und Vorführungen, sondern auch um die Frage, was es zu Essen gibt. So bekommen Interessierte im Biergarten in der Halle L am Donnerstag, 3. Oktober, und Sonntag, 6. Oktober, als besondere Spezialität einen „Ochs am Spieß“.

Daneben gibt es Imbisse mit Steaks und Würsten, Schaschlik und Pommes. Auch werden die Besucher mit Currywurst, Fisch- und Käsebrötchen beim Besuch der Ausstellung versorgt. In der Schauküche werden nach dem Kochen an die Besucher schmackhafte Kostproben verteilt. Bei verschiedenen Vereinen und Verbänden gibt es Kaffee und Kuchen. Besucher können frisch gepresste Apfelsäfte probieren, Sekte und Weine verkosten und kaufen.

Zu den regionalen Küchenstars der Donauries-Ausstellung gehören natürlich auch Spätzle und Maultaschen in verschiedenen Varianten. Für Besucher gibt es mit regionalen, heimischen und internationalen Gerichten ein vielfältiges kulinarisches Angebot.

Mehr Informationen finden Interessierte im Internet unter www.donauries-ausstellung.de. (pm)

