vor 32 Min.

Von Bach bis Rammstein

Beim Weihnachtskonzert des Oettinger Albrecht-Ernst-Gymnasiums gibt es eine Premiere

Mit einem breitgefächerten Programm und hervorragenden musikalischen Leistungen stimmten mehr als 150 Musiker des Albrecht-Ernst-Gymnasiums die Besucher in der vollbesetzten St. Jakobskirche auf die bevorstehende Weihnacht ein. Die Jüngsten, die Streicherklassen der 5. und 6. Jahrgangsstufe, eröffneten das Programm und zeigten mit ihren drei Beiträgen, welche großartigen Fortschritte sie in der kurzen Zeit des Unterrichts bereits gemacht haben.

Festliche Barockmusik bot dann das Vororchester unter Leitung von Petra Hanke dem Publikum, zupackend und ausdrucksstark mit zwei Stücken von G.F.Händel, bevor eine Premiere anstand. Noch nie war bei einem Schulkonzert ein Fagotttrio zu hören. Welche wunderbaren Klänge man dem für Schüler doch eher untypischen Instrument entlocken kann, bewiesen Magdalena Köhnlein sowie Lorenz und Urban Braun in beeindruckender Manier.

Was folgte, war ein musikalischer Flockenwirbel, den sowohl das Vororchester als auch der Unterstufenchor zusammen mit dem Musicalorchester mit ihren Beiträgen entfachten. Wie Barockmusik, so gehört speziell Musik des großen Meisters Johann Sebastian Bach für viele unbedingt zu einem Weihnachtskonzert. Mit großer Ausdruckskraft, innig und mit Verve interpretierte das Schulorchester unter der sicheren Führung von Günter Simon das berühmte „Air“ des Meisters und später zusammen mit dem Schulchor genauso sicher und ergreifend die Choralbearbeitung „Jesus bleibet meine Freude“.

Dazwischen bot das Violinquartett mit Anna Klotz, Antonia Langner, Sophia Kist und Günter Simon mit einem Vivace von G.Ph.Telemann mit perfektem Zusammenspiel einen absoluten musikalischen Genuss.

Den Schlusspart des Konzertes übernahm dann der stattlich besetzte Schulchor, der sich unter Leitung von Kerem Kruis in kurzer Zeit nicht nur personell, sondern auch stimmlich hervorragend entwickelt hat und neben den anderen Ensembles zu einem weiteren Aushängeschild der vielfältigen musikalischen Arbeit am AEG geworden ist. Das Ensemble bewies höchst eindrucksvoll, dass neben Bach und Händel auch Arrangements der Rockgruppe Rammstein oder der Elektropopband Clean Bandit in ein Weihnachtskonzert passen, wenn man sie so begeistert, begeisternd und gekonnt dem Publikum präsentiert.

Der überaus herzliche und langanhaltende Schlussapplaus der Zuhörer bestätigte dies eindeutig, bevor mit dem von allen Beteiligten und dem gesamten Publikum gespielten und gesungenen Choral „O du fröhliche“ das herausragende Konzert stimmgewaltig endete. (pm)