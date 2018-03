14.03.2018

Von Bibern, Raupen und dem Bachweg

Was die Menschen in Dornstadt bewegt und was dort gebaut wird

Von Leonie Junghanns

Zu Tausenden kriechen die behaarten Raupen des Eichenprozessionsspinners im Juni aus den Baumkronen herab. Beim Kontakt mit ihren Gifthärchen drohen heftige allergische Reaktionen. Auch eine Eiche der Gemeinde Dornstadt ist nun von den Tierchen befallen. Über den Verbleib des Baumes wurde daher unter anderem in der Bürgerversammlung am vergangenen Samstag diskutiert.

Manfred Seibold sieht die Gefahr nicht nur für seine Familie, die in der Nähe des Baumes lebt, sondern auch für vorbeilaufende Spaziergänger oder die Schüler der Realschule Wassertrüdingen. Durch den Wind würden das Laub und damit auch die giftigen Raupen verweht und möglicherweise zum Problem werden. Er forderte den Gemeinderat daher auf, den Baum zu fällen. Dieser versuche laut Martin Obel, Vorsitzender des Verschönerungsvereins und Mitglied des Gemeinderats, die befallene Eiche zunächst mit einem Spritzmittel zu behandeln, um die giftigen Tierchen zu vertreiben.

Nicht das einzige Lebewesen, das den Vertretern und Anwohnern der Gemeinde Sorgen bereitet. Bei seinem Rückblick über die größeren Maßnahmen im vergangenen Jahr weist Bürgermeister Martin Weiß auf den Punkt „Gewässerpflege“ hin. Das Problem: die Biber entlang der Wörnitz. Demnach würde die Verwaltungsgemeinschaft laut Weiß jährlich 5000 Euro in die Biberdammentfernung investieren. Ein Bürger schlug daraufhin das Amt eines Biberbeauftragten vor, wie es ihn wohl in Ehingen bereits gebe, der sich dem Tier annehmen könne. Eine gute Idee, jedoch versuche die Gemeinde eine andere Lösung zu finden, versicherte Weiß.

Zu keinem Ergebnis kam man bei der Diskussion über die Ortsverbindungsstraße von Dornstadt nach Erlbach. Einem Bürger zufolge wäre dieser Weg durch den fürstlichen Wald in einem immer schlechteren Zustand, sogar den Unterbau könne man erkennen. Den Mitgliedern des Gemeinderats zufolge liege dies aber nicht in ihrer Hand, da die Familie Oettingen-Oettingen für den Wegunterhalt zuständig sei.

Es war eine rege Teilnahme der knapp 40 Anwesenden im Gasthaus Wildwechsel, die nicht nur über Anliegen sprachen, sondern sich durch gezielte Fragen über die anstehenden Projekte der Gemeinde informierten. Als Weiß von der Vorplanung für die Erschließung des Baugebiets am Bahngarten sprach, wollte ein Bürger beispielsweise wissen, wieso dies in der Vergangenheit noch nicht geschehen sei. Die stellvertretende Bürgermeisterin Karin Reulein erwiderte daraufhin, dass die Gemeinde nicht in Vorleistung gehen werde, wenn dann niemand in Dornstadt bauen wolle.

Schon bebaut, aber noch nicht ganz erschlossen, ist stattdessen das Neubaugebiet am Breiten Rain. Dies solle aber nach einer notwendigen Regenwasserentlastung in den kommenden Monaten geschehen. Man plane zudem einen Umbau der Heizungsanlage in der Mehrzweckhalle, die Verlängerungen der Betriebserlaubnis für die Kläranlage in Dornstadt und Auhausen sowie die Voruntersuchung der ehemaligen Prälatur über das Landratsamt für Denkmalschutz.

Mit geschätzten 780000 Euro stellt der Neubau des Bachweges das größte Projekt 2018 dar. Mit dem Ausbau in einen „landwirtschaftlichen Kernweg“ soll bereits Ende Mai bis Anfang April begonnen werden.

