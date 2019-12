vor 36 Min.

Von Jacques Offenbach bis James Bond

Nördlinger Knabenkapelle überzeugt mit breitem Repertoire.

Von Ernst Mayer

Der Aufmarsch des Trommlerkorps mit über 60 Trommlern und schneidigen Feldschritten übt immer wieder bei den Konzertgästen der Knabenkapelle Nördlingen eine Faszination aus. So auch beim Abschlusskonzert dieses Jahres, als die von Michael Fischer angeleitete Trommlerschar im Gleichschritt vorbeizog und dem Takt der Tambourstäbe der Tambourmajoren folgten.

Sobald sie nach der Begrüßung der Ehrengäste durch Oberbürgermeister Hermann Faul die Halle wieder verließen, hob Stadtkapellmeister Oliver Körner den Dirigierstab zum „Defiliermarsch“ von Carl Faust, der oft von den Militärkapellen der Bundeswehr zu hören ist. Aber auch bei Auftritten der Knabenkapelle werden zur Freude der Marschliebhaber solche mitreißenden Märsche gepflegt. Ganz ins Gegenteil wendete sich das Programm mit einer Operettenouvertüre von Jacques Offenbach, der zu den wichtigsten Vertretern dieser Musik zählt und mit der heute unbekannten Operette „Die Savojardes“ einen großen Erfolg erzielte, aber auch politische Irritationen hervorrief. Eine Aufführung in Wien kam erst zustande, als kritische Worte über die Zustände im Kaiserreich entfernt wurden. Nach hervorgehobenen Einleitungen erschien zuerst ein lyrischer Teil mit schönem Saxophon-Solo und Holzbläsern als Grundlage, bevor nach einem schwungvollen Achtel-Grundrhythmus eine gefühlvolle Arienmelodie erklang, gefolgt von verschiedenen Motiven aus dem Werk. Insgesamt eine heitere, abwechslungsreiche Angelegenheit.

Großen Eindruck machte die Kapelle mit der musikalisch aufbereiteten Geschichte des Reineke Fuchs, bzw. englisch „About Reinard the Fox“, der aufgrund seiner bösen Tricks von den Tieren beim König Nobel angeklagt wird. Wie in einer Programmmusik üblich, wurden den einzelnen Tieren, die in der Handlung die Rollen spielten, entsprechend der ihnen nachgesagten Tugenden musikalische Motive und Instrumente zugeordnet. Ein buntes spannendes Abenteuer, das für den Reineke mit einer gerechten Strafe endet. Doch ob er von seinen Listen ablassen würde, blieb unsicher. Die Ankläger waren jedenfalls zufrieden, was der glanzvolle Marsch der Tiere vermuten ließ. Viel Tam-Tam vom Schlagzeug und große Töne bis zum wie aufgescheucht endenden Schluss.

Da konnte nur „James Bond 007“ noch die Spannung erhöhen, wenn das Bond-Motiv immer wieder aufblitzte und ein Trompetensolo noch die Dramatik verstärkte, dazu die Posaunen ihre durchdringenden Töne schallen ließen. Der Film zog anschaulich am Zuhörer vorüber.

Weiteren Nachwuchs gibt es auch unter Oliver Körners Leitung, wie man beim Auftritt des Vorstufenorchesters erfahren konnte. Ordentlich intoniert und aufmerksam dem Dirigenten folgend, konnten die hoffnungsvollen Buben das Publikum mit dem Hauptthema der „Ghostbusters“ und dem „St. Petersburg-Marsch“ die erfreulichen Ergebnisse ihrer Probenarbeit vorweisen.

Nach der Pause gab es wie üblich die poppigen Programmpunkte, den Rock-Titel „Straight Fit“, eine lässige Musik mit vorwärts treibendem, geradlinigem Groove in beschwingter Stimmung. „The Wind beneath my Wings“ gab dem Posaunisten Hannes Geiger die Gelegenheit zu einem Solo-Debüt auf seinem Instrument. „My Dream“ bot Alexander Dollmann eine schöne weich klingende Melodie für sein Flügelhorn-Solo, das er sehr gefühlvoll gestaltete. Darauf folgte noch einmal für die ganze Kapelle die Gelegenheit, ein gutes Gefühl für Rockrhythmus und für die tollen Songs von Elvis Presley zu beweisen. Nach der Würdigung von vier ausscheidenden Musikern für ihr langjähriges Mitwirken bei der Knabenkapelle trat noch einmal das ganze Register der Posaunisten vor das Publikum und begeisterte mit „Marching Trombones“. Bevor die Veranstaltung mit Weihnachtsliedern als Zugaben endete, gab es noch herzliche Dankesworte an alle, die das musikalische Jahr der Kapelle begleiteten und unterstützten. Dank und Anerkennung gebührte auch dem Moderator des Konzerts, dem Saxofonisten Jakob Lange.

