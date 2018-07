Von Minigolf bis Schlossrallye

Kirche

„Wir hätten ihn so gern noch mal fröhlich gezeigt“

Als eine Mutter zum Gedenken an ihren toten Sohn eine Bilderschau im Gotteshaus präsentieren will, wird ihr das verwehrt. Wie viel Gestaltung ist bei Trauerfeiern, Hochzeiten, Taufen möglich? Was sagt der Ortspfarrer und was das Bistum?