Von Mitmach-Kunst bis Staunen

In Oettingen stellten am Wochenende regionale Künstler aus – die Kreativtage fanden zum ersten Mal statt und boten ein breites Spektrum an Porträts (Kinga Maria Eisenbarth, Prinzessinnenbau)…

In Oettingen finden zum ersten Mal die Kreativtage statt. Vier Frauen haben im Ries ein neues Kulturformat geschaffen, dass auf Begeisterung stößt

Von Peter Urban

Der Schlusspunkt war der Höhepunkt der ersten Kreativtage in Oettingen. Zum Ausklang gab es im Prinzessinnenbau ein Konzert mit Moritz Gruber, Judith Werner und Raphael Kestler: „Ich hab die Nacht geträumet“. Geträumt vom Erfolg haben die vier Macherinnen der ersten Veranstaltung dieser Art – Sabine Koloska, Anke Eisenbarth-Wessel, Gabi Bauer und Karla Krugmann – wahrscheinlich auch. Und dass so ein Vorhaben, ein neues Kulturformat im Ries zu etablieren, auf Anhieb funktioniert, ist wahrlich nicht selbstverständlich. Der Traum ist wahr geworden.

Bereits am Freitagabend waren viele Menschen unterwegs, um eines der vielen Kreativ-Angebote wahrzunehmen. Die schöne Mischung war es wohl, die es den Besuchern leicht gemacht hat, sich „durch die Stadt zu schauen“. Von Blumen und Accessoires (Grüner Leichtsinn), Videoinstallationen (in memoriam Roland Kranz), Zeichnungen, Fotografien, Skulpturen, Workshops, Textilkunst, Schmuck, Filz, Holz, Öl, Aquarell, Tape Art, Glaskunst, Karikaturen, Handarbeiten und Bildhauerei war alles zu sehen, was man sich unter gesammelter Kreativität einer Stadt vorstellt, von Handwerk bis Artwork.

Man konnte nur passiv „schauen“ und sich inspirieren lassen, aber man konnte genauso gut aktiv die eigene kreative Ader entdecken. So zum Beispiel bei den „Weibs-Bildern“, die unter dem Motto „Aus Alt mach Kunst“ die Besucher aufforderten, in allerhand verschiedenen Disziplinen selbst tätig zu werden. Wer wollte, bekam bei Bärbel Saulich Patchwork fürs Auge und Kaffee und Kuchen für das Gemüt oder in Familie Üschners Traumgarten Hitzplatz aus dem Holzbackofen, Dinkelseelen oder selbst gebackenes Vollkornbrot. Diese Verbindung zwischen Augen, Ohren und Magen schien den Besuchern besonders zu schmecken.

Sei es bei der öffentlichen Chorprobe des Kammerchores unter dem neuen Dirigenten Stefan Schneider oder auch bei Bildern (Kinga Maria Eisenbarth), Glasobjekten (Wolfgang Mussgnug) und Skulpturen (Markus Eisenbarth) nebst Kulinarisch-Herzhaftem „Pikant auf die Hand“ (Martina Wagner) im Prinzessinnenbau, wo auch Karin und Anna Lena Benedikter am Samstagnachmittag ein bemerkenswertes „kleines klassisches Intermezzo“ gaben. Selbst das Orgelbaumuseum hatte seine Tore für Führungen geöffnet, das Heimatmuseum bot neben seiner Sonderausstellung und den Blumenaquarellen von Sabine Koloska eine Malvorführung der Künstlerin.

Es war nicht einfach, alle Angebote wahrzunehmen, traf man sich doch auch zum Austausch unter Gleichgesinnten, was leicht zur einen oder anderen Verzögerung des individuellen Zeitplans führen konnte. Doch genau dafür ist das Event gemacht: sehen, staunen, ratschen, lachen, Menschen treffen – genießen mit allen Sinnen. Das ist in Oettingen vortrefflich gelungen. Eine kleine Stadt zeigt ihre ganze Kreativität. Gerne mehr davon, einer zweiten Ausgabe sollte nach diesem Erfolg nichts mehr im Wege stehen.