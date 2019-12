28.12.2019

Von Sinatra bis Polka: Große Vielfalt in Ederheim

Die Jugendgruppe und die Stammkapelle des Musikvereins begeistern in der Mehrzweckhalle

Der Musikverein Ederheim hat in der Mehrzweckhalle des Ortes ein Jahresabschlusskonzert gegeben. Dabei gelang es Dirigent Klaus Klimek laut einer Pressemitteilung durch die sorgfältig ausgewählten Stücke, einen Rückblick auf das musikalisch sehr belebte und facettenreiche Jahr seiner Kapelle zu geben.

Die Jugendgruppe unter der Leitung von Elke Ruf eröffnete das Konzert. Mit Kurt Gäbles Stück „Nineteen-Fifty-Eight“ ging es feierlich los, dann folgte Pinks „Just give me a reason“. Im Medley „Glee“ vereinte Arrangeur Micheal Brown die besten Musikstücke der gleichnamigen Fernsehserie. Auch den Soundtrack des international bekannten Films „Fast and Furios 7“ von Rapper Wiz Khalifa gab die Jugendgruppe zu ihrem Besten. Den Höhepunkt ihrer Darbietung war die Titelmusik von „James Bond 007“. Als Zugabe verzauberte Enrique Iglesias’ „Hero“ die vielen Zuhörer in der bis auf den letzten Platz gefüllten, weihnachtlich schön geschmückten Halle.

Mit Alfred Bösendorfers Eröffnungsfanfare „Musica Gloriosa“, die spannungsvoll und harmonisch auf den Nachmittag einstimmte, leitete die Stammkapelle ihren ersten Konzertteil ein. Anschließend weckte der niederländische Komponist Hans van der Heide mit seinem Stück „Festival Overture“ durch fanfarenartige, rhythmisch kontrastreiche Teile, aber auch melodische Passagen die Freude der Ederheimer am Musizieren und Zuhören. Das teils gefährlich klingende und dennoch klar gegliederte Stück „Adventure“ (Markus Götz) symbolisierte in seinem nach vorne drängenden Rhythmus manche Naturwidrigkeiten, die jedoch mit tänzerischen Elementen gepaart wurden. Hörner und Hölzer inszenierten im Zwischenteil eine zarte Liebe, die in einem furiosen, dramatischen Schluss ihr Ende fand. Martin Scharnagls Jubiläumsmarsch „Euphoria“ drückte durch die flüssigen, flott gespielten und leicht wirkenden Passagen der unterschiedlichen Register die durch den Titel beschriebene Lebensfreude und das Gefühl allgemeiner Hochstimmung sehr gut aus und leitete damit den folgenden Teil der langjährigen Ehrungen ein.

Den zweiten Teil des Konzertnachmittags eröffneten die Musikanten unter Klaus Klimek mit „Power Surge“. Es folgte die Fortsetzung „The Return“ des Stücks „Adventure“ aus dem Anfangsteil. Auch dieses fulminant beginnende Konzertwerk wechselte zwischen schnellen und langsamen, gefährlichen und sehnsuchtsvoll klingenden Teilen ab und ließ zu, dass sich die unterschiedlichen Register vorstellen und glänzen. Ein Ohrenschmaus für die Zuhörer mit manchen Erinnerungen an die eigene Jugend waren sicherlich die weltbekannten Melodien der Band Abba, die ebenso wie die allseits bekannten Hits des berühmten amerikanischen Musikers und Schauspielers Herb Alpert niemanden mehr ruhig auf seinem Stuhl sitzen ließen. Höhepunkt war das Medley aus Frank Sinatras Klassikern „New York, New York“, „Somethin´stupid“ oder „My way“ von Arrangeur Stefan Schwalgin. Das Besondere an diesem modernen Stück waren vor allem die vielen Originalpassagen, die ohne jegliche Vereinfachungen für Blasorchester oder stilfremde Elemente einflossen. Diesem Medley folgte das Weihnachtslied „Sweet Bells Fantasy“ mit seinem festlichen Charakter. Das Publikum hatte auch am Ende all dieser Titel der Ederheimer Musikanten noch nicht genug und forderte die aus dem böhmischen Genre stammende Zugabe „Zeitlos“. Die Polka von Martin Scharnagl spiegelte wider, was die Kapelle unter ihrem Dirigenten Klaus Klimek ganzjährig ausmacht.

Der erfolgreiche, kurzweilige Konzertnachmittag schloss mit einem gemeinsam gesungenen „Oh, du Fröhliche.“

Wie jedes Jahr wird auch zu Beginn des neuen Jahres eine Auswahl der Konzertstücke wieder aufleben. Der Gottesdienst in Kleinerdlingen, bei dem die Ederheimer Musikanten mitwirken, findet wie immer am Montag, 6. Januar statt. (pm)

