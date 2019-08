vor 14 Min.

Von Spargel- bis Kastanieneis: Sie stellt auf ihrem Bauernhof Eis her

Andrea Bühler aus Mauren fand einen unkonventionellen Weg zur Selbstvermarktung.

Von Ronald Hummel

Milchvieh-Wirtschaft ist ein besonderes Kapitel in der Landwirtschaft und lohnt sich zumeist nur bei sehr großen Beständen. Andrea Bühler heiratete 1994 in einen Bauernhof mit zehn Milchkühen in Mauren ein; 2003 kam sie auf die Idee, mehr aus der Milch zu machen – nämlich hochqualitatives Speiseeis. Sie schaffte eine Eismaschine und frische Zutaten für rund 20 Sorten von Amarena-Kirsch bis Zitrone an, verarbeitete sie mit extra viel Milch und Sahne im Keller, zog Nachbarn und Bekannte als Eis-Tester heran.

Die waren begeistert und so ging es in die Produktion und den Verkauf im kleinen Hofladen. In Zeitungsanzeigen machte Andra Bühler auf das Eis vom Bauernhof aufmerksam; auch die Gastronomie sprach sie an. Letztere war zunächst noch auf alten Lieferanten-Schienen eingefahren, doch die Mundpropaganda entwickelte eine enorme Dynamik, viele Gäste sprachen von dem Eis aus Mauren. Mehr und mehr Gastwirte bestellten es für ihre Nachtisch-Eisbecher – von Wallerstein bis nach Burgheim bei Neuburg wird mittlerweile geliefert.

Die Früchte zerkleinert sie per Hand

Etwa drei Mal pro Woche produziert sie ihr Eis. „Durchwegs frische Zutaten sind entscheidend“, sagt sie. Auf dem Hof gibt es zwar keine Kühe mehr, aber die Milch für das Eis kommt immer noch frisch vom Bauern. Früchte und andere Zutaten werden unmittelbar vom Großmarkt angeliefert, von ihr per Hand zerkleinert und in Milch und Sahne eingerührt.

Die Mischung gießt sie oben in die Eismaschine, wo sie zunächst erhitzt wird. Bei einer bestimmten Temperatur fließt das Gemisch in ein Rührwerk im unteren Teil, kühlt auf minus zehn Grad ab, wird aber durch den hohen Milchgehalt nicht fest, sondern fließt in einen Behälter. Mit einer Spachtel werden daraus dann kleinere Behälter aufgefüllt, etikettiert und mit Mindest-haltbarkeitsdatum und Chargennummer abgestempelt. Bei aller Handarbeit ist auch der Computer beteiligt, zeichnet ein genaues Protokoll der Arbeitsvorgänge und Temperaturwerte auf. Wie überall, wo Lebensmittel verarbeitet werden, finden auch hier regelmäßige Kontrollen statt.

Vorbeifahrende reagieren oft auf das Eis-Schild am Eingang

Die Stamm- und Laufkundschaft zog immer weitere Kreise, denn oft wurden Gäste, denen Kunden zu Hause das Eis vorsetzten, selbst zu Kunden; viele kommen aus dem Ries und setzen sich aus durchwegs allen Altersschichten zusammen. Oft reagieren auch Vorbeifahrende auf das Eis-Schild am Hofeingang –während des Gesprächs zu diesem Artikel im Freisitz auf dem Hof kommt eine Radlerin mit Sportdress und Helm, die noch nie hier war und erfrischt sich spontan mit ein paar Kugeln.

Im Laufe der Zeit erweiterte sich das Sortiment – so gibt es ausgefallene saisonale Sorten wie Spargeleis im Sommer oder Kastanieneis im Herbst; allein schon die Neugier sorgt hier für Absatz. Schließlich darf man im kleinen Verkaufsraum gerne einmal naschen, denn Andrea Bühler weiß, dass das Eis für sich selbst spricht: „Eine Frau sagte einmal, Erdbeereis schmecke ihr nicht. Ich überredete sie, zu probieren und jetzt genießt sie es regelmäßig“, sagt sie.