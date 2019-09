00:34 Uhr

Von der Sanierung bis zum Bau

Drei Hallen informieren zu Bauen und Wohnen

Drei Hallen belegt das Thema Bauen und Wohnen bei der Donauries-Ausstellung in Nördlingen. Besucher können sich zu Verschönerungen, Sanierung oder dem Bau eines ganz neuen Hauses auf der Messe informieren. Küche und Wohnkultur stehen ebenso im Fokus wie das Finden des eigenen Wohnstils und Wohlfühlambientes, wie in einer Pressemitteilung geschrieben wird. Auch regionale Finanzierungspartner sind in den Messehallen präsent. Häuser gibt es viele, ob Fertighäuser, Steinhäuser, Holzhäuser und winzige Tiny Houses. Letztere sind mobil und können überall hinfahren. Gerade in der heutigen Zeit, in der Flexibilität immer wichtiger wird, ist ein voll ausgestattetes fahrbares Haus oder Büro eine spannende Alternative. Die ganze Palette der Hausformen und deren Hersteller steht den Messebesuchern auf der Donauries-Ausstellung zur Verfügung. Ansprechpartner beraten über die Vor- und Nachteile der einzelnen Haustypen. Auch beim Thema Verschönerung präsentieren Wintergartenhersteller ihre verschiedenen Modellvarianten, damit Interessierte auch bei schlechtem Wetter „draußen sitzen“ und die kalte Jahreszeit genießen können.

Türen und Fenster könnten jene Besucher interessieren, die über Modernisierungsmaßnahmen nachdenken und dabei gleichzeitig Energieeinsparungen erreichen wollen. Zum Thema Sanieren von feuchten Wänden und Kellern finden Messebesucher Abdichtungsprodukte und Horizontalsperren. Für Sicherheit und Schutz des Eigentums gibt es spezielle Sicherheitstechniken, die Alarm auslösen, wenn Unbefugte auf das Gelände kommen oder ins Haus eindringen wollen. (pm)

Die Energieberatung des Landratsamtes findet in Halle B statt. Die Trachtenmodenschau des TrachtenStad’l findet am Donnerstag, 3. Oktober, um 15 Uhr in der Halle J statt.

