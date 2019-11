Vor 50 Jahren begann die Firmengeschichte von RoodMicrotec unter anderem Namen

Plus Das Halbleiter-Unternehmen feiert sein 50-jähriges Bestehen in Nördlingen. Welche Rolle die Mess’ bei den damaligen Verhandlungen gespielt haben könnte.

Von Signetics über SES Electronics bis zum heutigen Namen RoodMicrotec: Das Halbleiter-Unternehmen hat eine lange Geschichte in Nördlingen. Am Mittwoch hat die Firma nun das 50-jährige Bestehen des Standorts gefeiert. 1969 eröffnete Signetics zunächst auf dem Ankergelände eine Niederlassung im Ries. Die amerikanische Firma war damals auf der Suche nach Fabriken in Europa.

Es habe Gerüchte gegeben, dass die Mess’ die Entscheidung für Nördlingen beeinflusst habe, ließ Erich Pfleiderer in einem Grußwort verlesen. Er hat die Verhandlungen damals mit begleitet und war mit der Personalnummer eins der erste Mitarbeiter von Signetics. Pfleiderer konnte aufgrund eines Urlaubs nicht persönlich anwesend sein. Dass die Mess’ ausschlaggebend war, bestätigte Pfleiderer nicht. Er glaubt vielmehr, dass den Amerikanern die Stadt einfach gefallen habe.

Signetecs: Start mit Jaumann und Keßler

In seinem Grußwort sagte Oberbürgermeister Hermann Faul, dass das Ries Teil des Bundesfördergebiets gewesen sei. Bei den Gesprächen mit Signetecs seien auch der damalige bayerische Wirtschaftsminister Anton Jaumann und Nördlingens Oberbürgermeister Hermann Keßler mit eingebunden gewesen.

Er erinnerte sich außerdem daran, wie er als junger Mann in den Anfangsjahren des Unternehmens am Standort vorbeigelaufen sei. Morgens gegen 10 Uhr habe man immer weiß gekleidete Menschen gesehen. Das sei in einer damals eher grauen Stadt ein besonderes Bild gewesen. 1973 wurde dann für damals vier Millionen D-Mark die jetzige Fabrik in der Oettinger Straße gebaut. 1988 wurde noch ein Lagerbereich angebaut.

Heute ein deutsch-holländisches Unternehmen

Nach einem sogenannten Management-Buy-out, also der Übernahme der Firma durch die eigene Geschäftsleitung, wurde 1983 SES Electronics durch Erich Pfleiderer und Franz Bauer gegründet.

Inzwischen ist aus SES Electronics die deutsch-holländische Firma RoodMicrotec geworden – eines der führenden Unternehmen von Halbleiterbauelementen und Qualitätsdienstleistungen. Am Nördlinger Standort erarbeiten die Mitarbeiter unter anderem Testlösungen, programmieren Testprogramme für den elektrischen Funktionstest und überprüfen Bauelemente – unter anderem für den Automobil- und Medizinbereich. Das heißt, das Unternehmen testet die korrekte Funktionalität der Bauteile, die vom Hersteller geliefert werden, unter verschiedensten Bedingungen. Erst wenn die Tests zufriedenstellend verlaufen sind, werden die Bauelemente bei den Anwendern in die jeweiligen Endgeräte eingebaut. Zudem ist in Nördlingen auch die Bauteil-Qualifikation.

Geschäftsführer Martin Sallenhag sagte in seiner Rede, dass in den 50 Jahren insgesamt über 1200 Menschen am Standort in Nördlingen gearbeitet haben. Momentan sind 92 beschäftigt. Er betonte, dass die Beschäftigten das Wichtigste für das Unternehmen seien. Sowohl Oberbürgermeister Faul als auch Landrat Stefan Rößle freuten sich, dass RoodMicrotec dem Standort Nördlingen treu geblieben ist – trotz internationaler Besitzverhältnisse und der kurzlebigen Halbleiterbranche, wie Rößle sagte.