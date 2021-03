09:29 Uhr

Vor Fertigstellung: Künftige Jugendbude in Deiningen brennt nieder

Auf einer Sportanlage in Deiningen gerät eine Gartenhütte in Brand. Die Polizei bittet um Hinweise zur Brandursache.

In Deiningen ist am späten Freitagabend eine Gartenhütte abgebrannt. Sie sollte nach ihrer Fertigstellung als Jugendbude dienen. Doch dazu kam es nicht. Gegen 23.30 Uhr wurde der Polizeiinspektion Nördlingen über die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben Nord ein Brand einer Gartenhütte auf dem Gelände einer Sportanlage in Deiningen gemeldet. Die Hütte, die kurz vor der Fertigstellung stand, geriet aus bislang unbekannter Ursache in Brand.

Der Schaden beträgt laut Polizeibericht insgesamt geschätzte 3000 Euro. Zum Zeitpunkt des Brandes war niemand vor Ort. Zeugen, die Angaben zur Brandursache machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nördlingen unter Telefon 09081/29560 zu melden. Die Feuerwehren aus Deiningen, Fessenheim und Alerheim waren mit 50 Mann im Einsatz. (pm/AZ)

