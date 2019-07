vor 32 Min.

Vor Gericht fliegen die Lügen auf

Eine Gruppe junger Erwachsener fährt nach Bopfingen. Es kommt zum Unfall, weil ein 18-Jähriger plötzlich auf die Gegenspur zieht. Nur, warum eigentlich?

Von Verena Mörzl

Auf ein, zwei Getränke in eine Bar nach Bopfingen: So sollte am Ostersonntag 2018 ein Abend einer Gruppe junger Erwachsener aus Nördlingen aussehen. Daraus wurde nichts. Aufgewühlt und durcheinander trafen sie sich nach einem Zusammenstoß auf der B29 in ihrer WG. Unfall verursacht, Menschen in Gefahr gebracht, davongefahren.

Autos fahren Kolonne, plötzlich schert einer aus

In mehreren Autos starteten die jungen Erwachsenen im April 2018 von einer Tankstelle in der Nürnberger Straße. Auf der B29 Richtung Pflaumloch überholte ein junger Bopfinger die Gruppe, der ihr nicht angehörte, aber an der Tankstelle mit ihnen losfuhr. Als er fast an der Gruppe vorbei war, zog ein Fahrer nach links. Der Bopfinger musste stark abbremsen, um einen Unfall zu verhindern. Was er nicht sah: Hinter ihm war ein Auto, das die Kolonne ebenfalls überholte. Der Fahrer bremste zu spät.

Die Polizei berichtete am Tag danach von einem Unfallschaden in Höhe von 1300 Euro, das Gericht wird den Schaden später auf 3585 Euro beziffern. Verletzt wurde niemand. Der Fahrer, der nicht mehr bremsen konnte, gehörte zur Clique. Er wendete, fuhr Richtung Nähermemmingen, wollte den Aufprall nicht bemerkt haben. Die Polizei hat in ihrem Bericht damals auch geschrieben, dass dem Geschädigten der Weg durch zwei Autos blockiert worden sei, in denen junge Frauen saßen. Sie alle sollen „zusammengewirkt haben“. Ein abgekartetes Spiel also?

Jugendrichter Andreas Krug und Staatsanwalt Daniel Grimm hatten bei der Verhandlung am Montag viele Fragen an die vier Angeklagten. Zwei junge Frauen und zwei junge Männer mussten sich vor dem Nördlinger Amtsgericht verantworten. Bereits gut sechs Monate zuvor zog die Staatsanwaltschaft ihre Führerscheine ein. Die beiden Frauen sollen die Autos gefahren sein, die angeblich den Weg blockiert hatten. Jonas R.* hatte durch seinen Schwenk nach links den Unfall ausgelöst, Samu J.* ist dem Bopfinger aufgefahren. Im Gerichtssaal waren neben einer Schulkasse einige Bekannte der Beteiligten. Was war an diesem Ostersonntag tatsächlich zwischen Nördlingen und Bopfingen passiert?

Nach ersten Aussagen der Angeklagten und den Erinnerungen der Zeugen wurde klar, dass die Frauen nichts mit dem Unfall zu tun hatten. Krug stellte deren Verfahren wegen Nötigung und Hilfeleistung zur Unfallflucht ein. Sie sollen den Unfall nicht bemerkt haben und hätten gewendet, um ihrem Kumpel hinterherzufahren. Sie wollten keinesfalls die Straße sperren, sagten sie.

Die Fahrer von vier Autos vor Gericht

Samu J. räumte ein, dass er nach dem Zusammenstoß davon gefahren sei. Er habe die Lage nicht sofort begriffen. Als er wieder zurück am Unfallort war, sei niemand mehr dort gewesen. Also fuhr er zurück in die WG. In der Garage versuchte er, die Kratzer zu beseitigen. Das teilte er der Polizei offenbar mit. Nach eigenen Angaben habe er nichts vertuschen wollen.

Was Gericht und Staatsanwaltschaft dann noch klären wollten, war die Geschichte von Jonas R. Er behauptete, er sei nach links gezogen, weil er ein Tier am Straßenrand gesehen haben will. Der Polizistin habe er nach dem Unfall zwar gesagt, dass er einem Roller ausgewichen sei. Diese Version korrigierte er allerdings. „Man soll ja einem Tier nicht ausweichen“, so sein Erklärversuch. Weil er dachte, er bekäme Ärger, habe er das mit dem Rollerfahrer behauptet. Der Staatsanwalt wollte wissen, was für ein Tier er gesehen habe. R. meinte, „ein mittlerer Hund oder Fuchs“. Der Staatsanwalt wurde sauer, glaubte diese Geschichte nicht. Letztlich stellte sich heraus, dass es keinen Fuchs gegeben hatte.

Richter Krug verurteilte den 19-jährigen R. zu einer Geldstrafe in Höhe von 3000 Euro und sieben Monaten Fahrverbot. Er sei der vorsätzlichen Straßenverkehrsgefährdung mit Unfallflucht schuldig. „Blöder kann man sich ja nicht mehr verhalten“, sagte Krug zur erfundenen Tier-Geschichte. „Das machen Kinder daheim, wenn sie etwas vertuschen wollen.“ Der Staatsanwalt sprach von „einer Mischung aus Imponiergehabe und der Überschätzung der eigenen Fähigkeiten“. Die Verhandlung habe gezeigt, dass die Geschichte so angepasst wurde, dass die Beteiligten gut wegkommen. Einer der Zeugen muss laut Staatsanwalt sogar mit einem Verfahren wegen Falschaussage rechnen. Die Wahrheit sei: R. habe den Bopfinger schlichtweg nicht überholen lassen wollen. Dazu passe die Vorgeschichte an der Tankstelle, wie einer der Zeugen erzählte. Offenbar habe man sich über den Geschädigten lustig gemacht, weil er einen Mercedes fahre, aber lediglich für zehn Euro tankte. Auch J. wurde verurteilt. Krug verhängte eine Geldstrafe in Höhe von 4200 Euro und weitere drei Monate Führerscheinentzug gegen ihn. Dieses Urteil ist rechtskräftig.

*Namen von der Redaktion geändert

Lesen Sie auch den Polizeireport aus dem April 2019.

Themen Folgen