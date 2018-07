vor 39 Min.

Vor dem Urlaub impfen

Das Land Baden-Württemberg warnt vor großen Masernausbrüchen im Ausland

Weil es in Europa große Masernausbrüche gibt, rät das Land Baden-Württemberg jungen Erwachsenen und Eltern, vor den Sommerferien zu prüfen, ob sie und ihre Kinder beide MMR-Impfungen haben. Unter den klassischen Reisezielen seien Italien, Griechenland und Rumänien und bei den Fernreisezielen viele Länder in Asien besonders betroffen, heißt es in einer Pressemitteilung. Masernimpfungen seien kostenfrei für alle Kinder und für alle nach 1970 Geborenen, die in der Kindheit nicht oder nur einmal geimpft wurden oder deren Impfstatus unklar ist.

In Baden-Württemberg wurden seit Jahresbeginn 81 Masernerkrankungen gemeldet. Besonders betroffen waren Säuglinge und Kleinkinder (25 Prozent), Kinder und Jugendliche von 10 bis 19 Jahren (31 Prozent) und Erwachsene ab 20 Jahre (32 Prozent). Masern seien eine hoch ansteckende Viruskrankheit, die zu ernsten Komplikationen und in sehr seltenen Fällen zum Tode führen könne, so die Pressemitteilung weiter. Deshalb sei die Schutzimpfung mit zwei Impfstoffgaben so wichtig. Ungeimpften empfiehlt die Landesregierung eine Erstimpfung, sie schütze zu 91 Prozent. Die Zweitimpfung schütze zu 92 bis 99 Prozent. (pm)

Themen Folgen