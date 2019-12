18.12.2019

Vorausleistung für Anwohner wird fällig

Die Anlieger der Schwallmühlstraße müssen 50 Prozent des auf sie entfallenden Erschließungsbeitrages bezahlen, der in drei Raten fällig wird.

Stadt muss außerdem 27500 Euro für die Reparatur von Sicherheitspollern aufbringen

Von Bernd Schied

Für die Anschaffung von sechs sogenannten Hochsicherheits-pollern zum Schutz der Kaiserwiese bei Großveranstaltungen wie der Nördlinger Mess’ hat die Stadt 102000 Euro ausgegeben. Die Poller wurden mittlerweile auch geliefert und vom Bauhof eingebaut. Sie machen allerdings Probleme. Weil keine „Einhausung“ zum Schutz vor Grundwasser erfolgt ist, kam es durch den Anstieg des Grundwasserspiegels zu Wasserschäden.

Aus diesem Grund mussten laut Stadtkämmerer Bernhard Kugler die Steuerungseinheiten erneuert und eine Pumpe eingebaut werden, die das Wasser abpumpt. Die Mehrkosten von rund 27500 Euro genehmigte der Haupt- und Finanzausschuss in seiner jüngsten Sitzung nolens volens.

Die Frage von Helmut Beyschlag (PWG), wie so etwas passieren könne, blieb unbeantwortet. Der zuständige Ordnungsamtsleiter Jürgen Landgraf war bei der Sitzung nicht anwesend. Bis zur nächsten Zusammenkunft soll geklärt werden, ob die Herstellerfirma der Poller es versäumt habe, die Stadt auf eine notwendige Einhausung hinzuweisen oder ob der städtische Bauhof dieses Problem möglicherweise übersehen habe. Oberbürgermeister Hermann Faul will nicht ausschließen, bei Bedarf das Ganze gutachterlich überprüfen zu lassen.

Zugestimmt hat der Ausschuss einer Kreditaufnahme von einer Million Euro bei der BayernLabo, einer Tochter der Bayerischen Landesbank, für die Sanierung der Mehrzweckhalle in Kleinerdlingen, die im März kommenden Jahres beginnen soll. Der Zinssatz liegt laut Kämmerer Kugler bei null Prozent. Das Geld komme aus dem Programm „Energiekredit Kommunal Bayern“. Die Laufzeit liege bei 20 Jahren, die Zinsfestsetzung bei zehn Jahren. Bei der Rückzahlung des Darlehens kann die Stadt Kugler zufolge mit einem Tilgungszuschuss des Staates von 44450 Euro rechnen.

Die günstigen Konditionen dieses aktuellen staatlichen Kreditprogramms will die Verwaltung auch beim Erweiterungsbau an der Mittelschule in der Squindostraße nutzen. Die Stadtkämmerei bat den Ausschuss um einen Beschluss zur Kreditaufnahme von 2,5 Millionen Euro, der einstimmig erfolgte.

Auch für dieses Darlehen fallen keinerlei Zinsen an. Die Laufzeit liegt bei 30 Jahren, die Zinsbindung bei zehn Jahren. Wie beim Geld für die Kleinerdlinger Halle gibt es hier ebenfalls einen staatlichen Tilgungszuschuss. Die Höhe: 85450 Euro. Somit spart sich die Stadt für beide Projekte im Endeffekt knapp 130000 Euro bei der Rückzahlung der aufgenommenen Kredite.

Für die Sanierung der maroden Schwallmühlstraße, die inzwischen wieder befahrbar ist, fallen für die Anwohner die üblichen Erschließungsbeiträge an. Der Haupt- und Finanzausschuss hat hierfür eine „Vorausleistung“ beschlossen. Soll heißen: Die Anlieger müssen 50 Prozent des auf sie entfallenden Erschließungsbeitrages bezahlen, der in drei Raten fällig wird. Laut Kämmerer Kugler sind an der Straße vier Privathäuser und das Unternehmen Schwaben Präzision mit seinem firmeneigenen Parkplatz betroffen.

Insgesamt müssen 774000 Euro entsprechend der anteiligen Grundstücksfläche umgelegt werden. Der Beitragssatz beträgt 8,87 Euro pro Quadratmeter.

Themen folgen