vor 3 Min.

Vorfahrt auf der B 25 missachtet – 12000 Euro Schaden

Ein 25-Jähriger wollte mit seinem Auto die Straße von Unterwilflingen kommend überqueren. Dabei krachte er mit dem Wagen eines 53-Jährigen zusammen.

Am Dienstagabend ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 25 die Vorfahrt missachtet worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 25-Jähriger mit seinem Wagen die Straße von Unterwilflingen kommend in Marktoffingen überqueren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 53-Jährigen, der auf der B 25 in Richtung Fremdingen unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 12000 Euro. (pm)